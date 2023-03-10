綠營民代曝侯友宜「笑裡藏刀」 新北市府：與市政無關不便評論

新北市議員顏蔚慈。（翻攝顏蔚慈臉書）

2023/03/10 17:03

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市議員顏蔚慈、前議員李坤城近日接受廣播節目訪問時，不約而同透露去年遇到新北市長侯友宜，都被對方笑裡藏刀、語帶威脅：「不要一直弄我，如果你弄我，我也可以弄你」、「如果我再用一點力，妳會更辛苦」，對此，新北市政府表示，與市政無關，不便評論。

李坤城今天接受廣播節目訪問，透露去年在公祭場合遇到新北市長侯友宜，當時他的身分是民進黨新北市長候選人林佳龍的競選發言人，經常針砭市政，侯友宜對他說：「你不是要選立委，不要弄來弄去，你現在弄我，我以後也可以弄你。」

「我沒有錄音，但是我在這邊講，我公開負責。」李坤城說，侯友宜是老刑警問案的性格，蘿蔔、棒子一起來，而且他是笑笑地講，不會氣急敗壞或很兇的說，因為議員的配合款、建議款是扣在市府身上，但他現在是自由人，說出來不怕侯友宜給他壓力。

另外，顏蔚慈近日接受廣播節目訪問，也提到她去年12月底就職隔天，跑行程遇到侯友宜，侯友宜對她說：「蔚慈辛苦了，選得不容易、不輕鬆。」但侯友宜接著又說：「如果我再用一點力，妳會更辛苦。」

她事後回想解讀，侯友宜的意思是，他為了衝高自己在淺藍、中間選民的市長得票數，因此在輔選國民黨籍議員時沒有用盡全力，才能讓民進黨籍的她當選。她認為，侯友宜鐵了心要選總統，表面上形象很好，但政治算計多，為的就是要鞏固新北票倉，才有底氣參選2024年總統。

國民黨議員王威元表示，侯市長是鐵漢柔情，凡事親力親為，一心一意都在克服困難，用理性務實的態度為台灣這塊土地打拚，建設不分藍綠，希望綠營停止惡意攻擊，不要一直講這些政治口水，一起用心為新北的市政好好做代誌，為市民拚出好日子。

新北市前議員李坤城。（翻攝李坤城臉書）

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