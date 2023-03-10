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    首頁　>　新北市

    天道盟成員利用當鋪作掩護開賭場 新北警逮27人

    新北市吳姓男子以當鋪當掩護，大開天九牌賭場被警方取締查獲，因當鋪林姓負責人為天道盟份子，警方不排除黑道涉入經營企圖壯大勢力，將持續追查及時斬斷金流。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市吳姓男子以當鋪當掩護，大開天九牌賭場被警方取締查獲，因當鋪林姓負責人為天道盟份子，警方不排除黑道涉入經營企圖壯大勢力，將持續追查及時斬斷金流。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/03/10 17:47

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市吳姓男子利用鶯歌郊區一間當鋪作掩護，大膽在地下室開設賭場，因入夜後亂停車被住戶檢舉，警方到場發現夜間有不明人士出入，懷疑涉及不法，蒐證後確認歹徒開設賭場牟利，今天凌晨攻堅取締，逮獲吳姓主嫌、把風鄭男、蔡姓荷官及當舖林姓負責人等四嫌、23名賭客，起出15萬餘賭資，因開當鋪的林嫌有天道盟背景，警方一舉斬斷黑幫金流，將持續追查有無涉及其他不法情事。

    新北市三峽警分局、刑大月前接獲情資，掌握嫌犯於鶯歌一帶經營職業賭場，深入追查，發現職業賭場掛羊頭、賣狗肉，在鶯歌郊區、西湖街一處當鋪地下室大開賭場，先行以通訊軟體供賭客預約參賭，再用專車接送，企圖避人耳目，規避警方查緝。

    三峽警分局、新北刑大連日蒐證，向新北地方法院聲請搜索票獲准，今天凌晨趁賭客出入，先制伏把風的鄭姓嫌犯，再一舉攻堅衝入地下室，搗破天九牌職業賭場，當場查獲賭場37歲吳姓負責人、當鋪老闆林嫌等嫌犯、23名賭客，查扣賭具天九牌、骰子、15萬3700元賭資、監視器主機、監視器螢幕、鏡頭、記帳單等證物。

    警方調查，查獲賭場的當鋪為47歲林男經營，具天道盟同心會背景，懷疑林嫌唆使小弟吳男開設賭場牟利，壯大幫派聲勢，警方訊後將吳嫌、林嫌等4名經營賭場嫌犯依賭博罪嫌送辦，賭客部分則依違反社會秩序維護法裁處。

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