板橋車站旁人行道導盲磚 直導馬路無防護

新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，被發現是直接導到馬路上，而不是銜接行穿線。（記者何玉華攝）

2023/03/10 13:09

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府大手筆改造板橋門面的府中雙城計畫，讓板橋車站、市民廣場、府中站煥然一新，卻被民眾發現板橋車站周邊人行道的無障礙設計充滿危機，包括沒有與自行車道銜接、導盲磚導到馬路上等；主管的農業局綠美化環境景觀處表示，無障礙坡道都依營建署的規範設計施作，舊有的行穿線跟人行號誌已邀相關單位會勘改善。

新北市議員黃淑君接獲民眾投訴表示，文化路、新站路公園側的多處人行道，無障礙坡道的設計沒有對接馬路上的行穿線，一旁的導盲磚還引導到馬路上，讓視障朋友置身險處；黃淑君到場了解後說，許多小細節民眾沒反應不會發現，但這些小細節卻對行人安全至關重要。

黃淑君說，許多路口都有類似狀況，無障礙坡道成了腳踏車騎士、用路人的隱藏障礙，導盲磚直接引導至大馬路上，若是不幸發生事故，恐難以想像；在人本交通的施工上，相關單位應該要更謹慎、細心。

負責板橋站前廣場施做的景觀處表示，無障礙坡道的施工都是依營建署的規範設計，日前已邀交通局、養護工程處會勘研議辦理附近路口的改善，交通局及養工處將一併調整文化路及新站路兩側的標線、號誌及人行道斜坡道出入口位置。

新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，被發現是直接導到馬路上，而不是銜接行穿線。（記者何玉華攝）

新北市議員黃淑君接獲民眾陳情，指板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，直接導到馬路上。（記者何玉華攝）

新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，被發現是直接導到馬路上，與自行車道銜接處也有高度差。（記者何玉華攝）

新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道與自行車道銜接處，有高低差。（記者何玉華攝）

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