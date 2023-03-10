為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    板橋車站旁人行道導盲磚 直導馬路無防護

    新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，被發現是直接導到馬路上，而不是銜接行穿線。（記者何玉華攝）

    新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，被發現是直接導到馬路上，而不是銜接行穿線。（記者何玉華攝）

    2023/03/10 13:09

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府大手筆改造板橋門面的府中雙城計畫，讓板橋車站、市民廣場、府中站煥然一新，卻被民眾發現板橋車站周邊人行道的無障礙設計充滿危機，包括沒有與自行車道銜接、導盲磚導到馬路上等；主管的農業局綠美化環境景觀處表示，無障礙坡道都依營建署的規範設計施作，舊有的行穿線跟人行號誌已邀相關單位會勘改善。

    新北市議員黃淑君接獲民眾投訴表示，文化路、新站路公園側的多處人行道，無障礙坡道的設計沒有對接馬路上的行穿線，一旁的導盲磚還引導到馬路上，讓視障朋友置身險處；黃淑君到場了解後說，許多小細節民眾沒反應不會發現，但這些小細節卻對行人安全至關重要。

    黃淑君說，許多路口都有類似狀況，無障礙坡道成了腳踏車騎士、用路人的隱藏障礙，導盲磚直接引導至大馬路上，若是不幸發生事故，恐難以想像；在人本交通的施工上，相關單位應該要更謹慎、細心。

    負責板橋站前廣場施做的景觀處表示，無障礙坡道的施工都是依營建署的規範設計，日前已邀交通局、養護工程處會勘研議辦理附近路口的改善，交通局及養工處將一併調整文化路及新站路兩側的標線、號誌及人行道斜坡道出入口位置。

    新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，被發現是直接導到馬路上，而不是銜接行穿線。（記者何玉華攝）

    新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，被發現是直接導到馬路上，而不是銜接行穿線。（記者何玉華攝）

    新北市議員黃淑君接獲民眾陳情，指板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，直接導到馬路上。（記者何玉華攝）

    新北市議員黃淑君接獲民眾陳情，指板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，直接導到馬路上。（記者何玉華攝）

    新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，被發現是直接導到馬路上，與自行車道銜接處也有高度差。（記者何玉華攝）

    新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道導盲磚，被發現是直接導到馬路上，與自行車道銜接處也有高度差。（記者何玉華攝）

    新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道與自行車道銜接處，有高低差。（記者何玉華攝）

    新北市板橋區文化路、新站路公園側的人行道與自行車道銜接處，有高低差。（記者何玉華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市議員批「導盲行穿線」及「有聲號誌」集中幾處 別區視障者不必過馬路？
    2022/06/18 15:46

    中市議員批「導盲行穿線」及「有聲號誌」集中幾處 別區視障者不必過馬路？
    這「斑馬線」超特殊！不是假的 營建署揭密實際用途
    2022/01/19 16:41

    這「斑馬線」超特殊！不是假的 營建署揭密實際用途

    高雄觀光之最！讓世界走入璀璨愛河灣
    美國允許迷你馬上飛機！ 幫助這些人保持身體平衡
    2019/08/18 14:01

    美國允許迷你馬上飛機！ 幫助這些人保持身體平衡
    是什麼功能？台南馬路出現新標線 網友熱議
    2018/11/21 19:46

    是什麼功能？台南馬路出現新標線 網友熱議
    社福人劉志枰績效獎金全捐 買200支導盲杖助視障
    2018/02/28 18:19

    社福人劉志枰績效獎金全捐 買200支導盲杖助視障
    一踢就掀開！ 導盲PU片 反而變路障
    2017/06/22 21:35

    一踢就掀開！ 導盲PU片 反而變路障
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播