全國縣市議長聯誼會挺侯選2024？侯：「好好做代誌」

新北市長侯友宜每天被問2024，仍然不願鬆口。（記者翁聿煌攝）

2023/03/10 12:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜每天被媒體追問2024總統大選，今天焦點放在昨天在板橋舉辦全國縣市議長聯誼會，有議長說聯誼會好像變成挺侯大會，侯友宜回應，議長、副議長今年第一次全國聯誼座談會，在新北市議長蔣根煌推動大家齊聚新北市，最重要的將地方大小事，透過議長、副議長一起努力，讓地方政府同心協力，讓台灣共好。

侯友宜上午參加宜蘭綠色博覽會的宣傳活動，與宜蘭縣長林姿妙一起行銷宜蘭，連林姿妙也被問到2024是否支持侯友宜？林姿妙入境隨俗，套用侯友宜的名言「我是宜蘭縣長，會為宜蘭好好做代誌」。

對於民進黨批評侯友宜心已經不在新北市，為選總統荒廢市政，侯友宜回應，他現在是新北市長，會不斷每一分、每一秒努力全力衝刺市政，是他和每位民意代表應盡的責任，大家一起並肩作戰。

有記者問侯友宜，今天中廣蓋洛普剛剛公布最新民調，侯友宜的支持率還是藍營黨裡面最高，有4成民眾希望侯友宜趕快表態，中廣董事長趙少康也說現在聲勢很高就趁勝追擊，一路往上走就當選，侯友宜仍未鬆口，僅表示每個人都要有一個正向的力量，所謂正向的力量是集個人的心力，好好為這塊土地打拚，這就是提升正向力量，向前走最重要目標，所以不管任何問題，一起齊心齊力、為國為民好好打拚。

記者問侯友宜，「如果黨主席朱立倫要徵召你，你會點頭嗎?侯友宜說，新北市有1032個里長，里長們關心地方的大小事，他會認真把地方的事務做好，所以大家都能同心同力，里長的事情就是我們的事情，大家好好的為地方打拚。

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