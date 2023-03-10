放棄參選議員連任拚立委 李坤城看民進黨誠信條款批藍營

李坤城去年即宣布不連任議員，力拚2024年立委。（翻攝李坤城臉書）

2023/03/10 13:22

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨通過誠信條款，1年前就未連任、力拚2024年立委選舉的新北市前議員李坤城表示，相較於民進黨對選民負責，國民黨有準備落跑選總統的新北市長侯友宜、集體串連準備落跑的台北市議員徐巧芯等人，高下立判！

李坤城已連任3屆新北市議員，是國立政治大學社會學研究所碩士、政治大學公共行政系法學學士，目前就讀台灣大學國家發展研究所博士班，長年在地方經營，理性監督，形象、問政表現俱佳。

李坤城去年3月就宣布不參選連任，準備參選立委，也沒有推派子弟兵，去年地方選舉期間，他全力為三重蘆洲區6名議員候選人輔選，達到6席全上的全壘打佳績。

對於民進黨主席賴清德近日提出誠信條款並獲黨中央通過，李坤城說，相較於民進黨對選民負責，國民黨有侯友宜、徐巧芯等人集體串連準備落跑，甚至大言不慚以世代交替來掩飾落跑，絲毫不覺得剛當選就落跑對不起選民，也不認為如果未來當選立委，議員席次會減少一席。把選民的每一張選票轉換成鈔票，荒廢議員監督市政工作還坐領乾薪。

李坤城表示，如果徐巧芯等國民黨落跑議員，沒辦法像他一樣，放棄議員連任，不佔議員缺，決心選立委。至少要展現破釜沈舟的精神，乾脆辭掉議員拚立委，「不要藉口一堆什麼沒議員身分沒資源，沒有里長會理，而是所有好處都想撈！」

李坤城去年即宣布不連任議員，力拚2024年立委。（翻攝李坤城臉書）

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