為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    放棄參選議員連任拚立委 李坤城看民進黨誠信條款批藍營

    李坤城去年即宣布不連任議員，力拚2024年立委。（翻攝李坤城臉書）

    李坤城去年即宣布不連任議員，力拚2024年立委。（翻攝李坤城臉書）

    2023/03/10 13:22

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨通過誠信條款，1年前就未連任、力拚2024年立委選舉的新北市前議員李坤城表示，相較於民進黨對選民負責，國民黨有準備落跑選總統的新北市長侯友宜、集體串連準備落跑的台北市議員徐巧芯等人，高下立判！

    李坤城已連任3屆新北市議員，是國立政治大學社會學研究所碩士、政治大學公共行政系法學學士，目前就讀台灣大學國家發展研究所博士班，長年在地方經營，理性監督，形象、問政表現俱佳。

    李坤城去年3月就宣布不參選連任，準備參選立委，也沒有推派子弟兵，去年地方選舉期間，他全力為三重蘆洲區6名議員候選人輔選，達到6席全上的全壘打佳績。

    對於民進黨主席賴清德近日提出誠信條款並獲黨中央通過，李坤城說，相較於民進黨對選民負責，國民黨有侯友宜、徐巧芯等人集體串連準備落跑，甚至大言不慚以世代交替來掩飾落跑，絲毫不覺得剛當選就落跑對不起選民，也不認為如果未來當選立委，議員席次會減少一席。把選民的每一張選票轉換成鈔票，荒廢議員監督市政工作還坐領乾薪。

    李坤城表示，如果徐巧芯等國民黨落跑議員，沒辦法像他一樣，放棄議員連任，不佔議員缺，決心選立委。至少要展現破釜沈舟的精神，乾脆辭掉議員拚立委，「不要藉口一堆什麼沒議員身分沒資源，沒有里長會理，而是所有好處都想撈！」

    李坤城去年即宣布不連任議員，力拚2024年立委。（翻攝李坤城臉書）

    李坤城去年即宣布不連任議員，力拚2024年立委。（翻攝李坤城臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不爽被點名落跑 徐巧芯怒嗆：一年內變「賴清德專家」
    2023/03/10 00:39

    不爽被點名落跑 徐巧芯怒嗆：一年內變「賴清德專家」
    綠營推誠信條款 黃暐瀚：小笠原說2024「藍綠五五波」太客氣！
    2023/03/09 22:44

    綠營推誠信條款 黃暐瀚：小笠原說2024「藍綠五五波」太客氣！

    高雄觀光之最！讓世界走入璀璨愛河灣
    「誠信條款」遭藍批 民進黨：國民黨多人蠢蠢欲動想落跑
    2023/03/09 15:19

    「誠信條款」遭藍批 民進黨：國民黨多人蠢蠢欲動想落跑
    反駁金星案指控不實 謝國樑告李坤城、張顥瀚違反選罷法
    2022/10/04 19:56

    反駁金星案指控不實 謝國樑告李坤城、張顥瀚違反選罷法
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播