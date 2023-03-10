新月橋下濕地柳絮揚飛 呼吸道過敏者不宜前往

新月橋下的新海濕地水柳林廊道，已可見柳絮飄落紛飛的景象。（新北市高灘地工程管理處提供）

2023/03/10 12:54

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區新月橋下的新海濕地，長達1公里的水柳林廊道，已經轉為嫩綠的顏色，新北市政府高灘地工程管理處處長張修銘表示，水柳林已結出細小的絨毛，根據經驗，柳絮（楊花）將在3至4月間開花，如古詩吟唱的楊花紛飛；但因柳絮可能引起呼吸道過敏，若有氣喘等呼吸道症候群者不建議前往，敏感族群也要特別注意。

張修銘表示，新月橋下的新海1、2、3期人工濕地，步道兩側的水柳已開花結果，水柳性喜生長於潮濕的環境，人工濕地的濱水帶是民眾散步遊憩的熱門景點，如今又多了水柳綠葉與池畔美景交相輝映的景緻，豐富的生態環境成為紅冠水雞、大小白鷺等許多鳥類覓食及棲息的場所，附近還有大漢溪自行車道及新莊老街，適合春遊輕旅行。

張修銘說，水柳林已轉為嫩綠的顏色，並結出細小的絨毛，根據經驗，柳絮將在3、4月間開花，如韓愈「池上絮」詩詞中「池上無風有落暉，楊花晴後自飛飛」所描述的柳絮（楊花）飛舞美景，可在新月橋下欣賞得到。

不過，他提醒，人工濕地功能在於水質淨化及生態棲地復育，民眾到此一遊，不要接觸水體、任意摘食濕地植物或接近長草叢中，且柳絮可能引起呼吸道的過敏，若有氣喘等呼吸道症候群的民眾，不建議前往，敏感族群也要特別注意。

新月橋下的新海濕地水柳林廊道，水柳已經開出了棉絮。（新北市高灘地工程管理處提供）

新月橋下的新海濕地水柳林廊道，水柳已經開出了棉絮。（新北市高灘地工程管理處提供）

新月橋下的新海濕地水柳林廊道，水柳已經開出了棉絮，滿地飄落。（新北市高灘地工程管理處提供）

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