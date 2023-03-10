「新北關懷守護，多元支持逗陣來」 邀各界代表分享服務經驗

新北市長侯友宜（中）感謝新北市6大資源網絡，期藉由私公協力合作，建構完善的在地弱勢關懷網絡。（記者翁聿煌攝）

2023/03/10 12:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局今天舉辦「新北關懷守護，多元支持逗陣來」活動，邀請待用餐商家、社區藥局、多元福利據點、公寓大廈辦理銀髮俱樂部先修班、鄰里辦公處與社福志工等代表分享服務經驗，市長侯友宜到場向各資源網絡出席者表達感謝，並藉由活動號召更多善心人士與民間團體加入關懷弱勢行列，共同守護社區弱勢家庭。

泰山區福興里長張玉琴從24年前，就擔任泰山區婦女會理事長一職，號召社區善心人士組成春暉愛心志工隊，定期關懷訪視獨居長者與發放物資，她也曾當選2屆鄉民代表，擔任里長12年多，她對於獨居長者、低收入戶與弱勢家庭，主動媒合善心資源，發放愛心物資、三節紅包與春節年菜等，如發現有福利需求的民眾，也能跟公所社會課保持聯繫，協助申請長照、輔具與經濟扶助等福利資源。

中和世紀皇家社區於去年成立新北市第一個公寓大廈管理委員會辦理的銀髮俱樂部4.0，管委會執行長陳世鴻提到，公寓大廈有很多空間及資源可以利用，透過辦理銀髮俱樂部，讓社區長者走出家門參與共餐與課程活動，建立起社區互動網絡。

侯友宜表示，新北市民間團體長期以來是市府關懷弱勢的重要夥伴，新北市迄今已成立120個多元福利據點，提供老人關懷、兒少課後照顧及單親、隔代教養等多元服務；1100處社區藥局，除了照顧民眾健康以外，藉由追蹤長者慢箋領藥情形，也能適時掌握民眾的生活概況。

疫情期間開辦好日子愛心大平台待用餐，讓許多失業、經濟弱勢者三餐都能獲得溫飽，至今已1462店家響應；1032里的里長，參與社區內所有大小事，及時幫忙許多需要協助的長者與弱勢家庭；還有超過5萬5千名志工，服務對象遍及兒少、婦女、身障、長者、獨居長者、身障雙老家庭與街友等。

新北市政府希望未來積極擴張6大資源網絡，期藉由私公協力合作，建構完善的在地弱勢關懷網絡。

新北市長侯友宜（左）指出，新北市民間團體長期以來是市府關懷弱勢的重要夥伴。（記者翁聿煌攝）

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