拒絕酒測被罰9萬 搞到住處被查封才繳錢

今年3月間，黃男（左）洽書記官說明案情。（記者王定傳翻攝）

2023/03/10 11:53

〔記者王定傳／新北報導〕2019年間，48歲黃姓男子因拒絕酒測被罰9萬，他一方面向交通事件裁決處辦理分期繳納，一方面提出行政訴訟，稱當時並未騎車，但被警員當庭提出影片打臉，最後他因僅繳納5000元，被移送執行，直到住家被行政執行署新北分署查封，才趕緊洽書記官繳清剩餘罰鍰8萬5000元。

新北分署指出，2019年2月6日下午1時11分，黃男騎機行經板橋區縣民大道時，因拒絕酒測，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰9萬元，黃男一方面向交通事件裁決處辦理分期繳納，每期繳納5000元，一方面提起行政訴訟，但直至判決確定後僅繳納1期，於今年2月間被移送新北分署執行，因黃男名下僅有其住家房地可供執行，新北分署即先發函囑託地政機關辦理查封登記，以保全債權。

今年3月間，黃男親赴新北分署向書記官表示，他在事發前一晚開始喝酒，喝到隔天清晨3、4點左右，酒後當日中午騎車，至縣民大道一帶某大樓找老婆及小孩，剛到該大樓時就被警察叫住盤查，警察於盤問時聞到他身上有酒味，當下要求進行酒測，他主張剛剛僅坐在機車上，並未騎乘機車，因此拒絕酒測，並提起行政訴訟。

但審理時，警員提出蒐證影片證明黃男當時確有騎乘機車，法官亦認定黃男在距離該警察前方約50公尺處熄火下車，快步走進大樓；黃男則向新北分暑書記官坦承，他當時判斷酒精應尚未完全消退，擔心留下酒駕紀錄，才會拒絕酒測，而之前辦理分期繳納，因一時忙碌，忘記按時繳納，直到房屋被查封，才趕緊帶現金前來繳清剩餘罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法