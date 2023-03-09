捷運三鶯線鶯桃路狹窄車禍頻傳 卓冠廷會勘提「三階段」改善

卓冠廷指出，鶯桃路永吉路口工程影響通勤通學安全，盼提前於暑假結束前完成。（記者翁聿煌攝）

2023/03/09 20:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員卓冠廷9日與鶯歌永吉里長林茂哲邀請新北市捷運工程局、交通局、養工處、鶯歌區公所、新北市警察局三峽分局等各局處單位前往捷運三鶯線鶯桃路沿線會勘，卓冠廷表示，該路段道路狹窄且車禍頻傳，周邊人行空間也長期不足亟待改善，盼除了捷運加速完工，捷運局也「敦親睦鄰」協助做好週邊人行空間等規劃。

永吉里長林茂哲表示，鶯桃路一帶因為捷運三鶯線行經，本來就已經狹窄的道路被施工圍籬擋起來後變得更窄，且工程延續4年餘，居民通行不方便又非常危險，他也憂心鶯桃路永吉路口就有幼兒園，家長接送孩子的安全也成為一大隱憂。

卓冠廷指出，該路段工程大幅影響通勤通學安全，原定規劃9月份才完成該路口捷運墩柱兩側工程，應考量民眾便利性及安全性加速進行，設法提前於暑假結束前完成，捷運局三鶯工務所應允，該段工程正在安排中，也允諾將加速進行，並提早在今年8月份正式完成拆除圍欄。

卓冠廷表示，鶯桃路長久以來道路狹窄、兩側巷道又多，近兩年來A2、A3交通事故頻傳，來現場會勘前幾天才接到民眾陳情左轉遭撞，他要求交通局及鶯歌區公所，針對事故好發的巷口研議標線及號誌改善作為，同時也要求三峽分局於通勤時間協助加駐人力維護道路安全。

卓冠廷指出，長期以來新北市整體人行空間不足的問題，在近年已經演變成「行人地獄」，捷運規劃必須同時思考改善周邊環境，在卓冠廷與捷運局討論下，捷運局將以「三階段」為鶯歌居民改善，第一階段先完成人行道規劃設計，第二階段將沿線電桿下地，第三階段完成沿線人行道設置。

新北市議員卓冠廷（左二）邀集捷運局等相關單位勘捷運三鶯線鶯桃路沿線。（記者翁聿煌攝）

捷運三鶯線鶯桃路沿線路幅狹窄，議員卓冠廷盼盡快改善。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法