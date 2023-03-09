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    影廳包場帶女友耍浪漫 毒販出大糗被逮正著

    呂男包廳耍浪漫，卻出大糗遭警逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    呂男包廳耍浪漫，卻出大糗遭警逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/03/09 15:59

    〔記者徐聖倫／新北報導〕23歲呂姓男子涉嫌販毒遭警方鎖定，日前他帶女友前往桃園市蘆竹某知名影城「包場」看電影，極盡浪漫之能事，沒想到電影播放到一半突然暫停亮燈，還帶著3D眼鏡的2人，張大嘴看著已經站在身旁的員警一副不可置信，警方這時則對著呂男說「電影下次看，你被逮捕了！」

    據了解，呂男有多起毒品前科，同時被警方註記為本土派大黑幫「天道盟」成員。新北市新莊警分局透過毒品溯源鎖定大藥頭呂男，自去年底開始一系列蒐證，順利得知呂男於桃園市八德區住處，並鎖定呂男行蹤，6日持拘票、搜索票出發逮人。

    而6日這天，呂男正好帶著女友包下蘆竹某影城其中一廳，整場就情侶倆浪漫地欣賞「阿凡達：水之道」，員警抵達影城，要求店家暫停播放並亮燈，電影看到一半的呂男與女友起初還摸不著頭緒，帶著3D眼鏡望向身旁拿著拘票的員警，這才知道自己倒大楣了。

    警方在呂男身上搜出彩虹煙5袋、3包毒咖啡包，接著前往停車場對其汽車進行搜索，果然於後車箱搜出1006包毒咖啡、4包卡西酮原料等證物。

    呂男向警方供稱，這些毒品都是自己要施用的，極力否認販毒，另也不承認自己的幫派身分，毒品來源也不願說清，態度非常不配合。警詢後，依毒品罪嫌將呂男與女友移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在呂男車上搜出大量毒品咖啡包、卡西酮等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在呂男車上搜出大量毒品咖啡包、卡西酮等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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