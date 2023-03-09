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    流浪犬咬傷人遭捕收容 動保團體質疑濫捕

    動保人士今天至新北市動保處陳情，質疑動保處濫捕流浪犬。（記者賴筱桐攝）

    動保人士今天至新北市動保處陳情，質疑動保處濫捕流浪犬。（記者賴筱桐攝）

    2023/03/09 13:55

    〔記者賴筱桐／新北報導〕一名婦人2月20日至新北市三重區二重疏洪道親水公園遛狗時，疑似遭2隻流浪犬攻擊，造成身體多處撕裂傷，緊急送醫治療。動保處獲報後，將2隻浪犬帶回收容，並實施行為矯正。動保團體認為肇事的浪犬並非惡性攻擊，質疑動保處濫捕，今天至動保處陳情。

    焦姓婦人說，日前帶愛犬「小白」至親水公園散步，另一名婦人餵養附近3隻流浪犬，其中1隻「小黑」疑似領域受侵犯，突然衝出攻擊她和「小白」，她為保護愛犬，遭2隻浪犬咬傷，造成左手掌、脖子、腰及胸口等多處撕裂傷，當場血流不止，送醫急救，「小白」則受到輕傷。

    焦姓婦人認為，餵養浪犬的愛媽未落實飼主管理責任，已提告過失傷害，不希望以後再發生類似事件，造成其他民眾受害。

    台灣貓狗人協會理事長黃泰山表示，意外起因為家犬與浪犬對峙，導致家犬的飼主受傷，並非流浪犬惡性攻擊民眾，不符合動保處「精準捕捉」定義的惡犬，動保人員為了平息事件，欺騙愛媽說要抓狗絕育，再回放原地，愛媽信以為真，協助抓狗交給動保處後，動保處卻強硬拒絕原放，他質疑動保處濫捕，行政程序有瑕疵。

    黃泰山認為，通報捕犬不需要任何證據，只憑1通電話動保處就積極捕捉，有違「精準捕捉」流程；狗咬人有不同原因，他要求動保處在1個月內提出咬人案件調查流程，確認肇事犬隻是否為惡犬，並邀請愛媽、動保人士代表，每3個月召開動保檢討會，解決爭議。

    動保處處長楊淑方指出，受理民眾通報流浪犬追車或咬人案件時，會請餵養人、陳情人、場地管理單位共同至現場勘查，指認問題犬隻，本案焦姓婦人已指認遭浪犬「小黑」咬傷，另1隻浪犬「阿布」咬傷焦婦飼養的家犬「小白」。這2隻浪犬領域性強，應由餵養人或團體移置他處，若無法移除，由動物之家進行精準收容。

    目前肇事的2隻浪犬經過行為矯正，其中1隻已被民眾認養，另1隻由愛媽原地野放。

    楊淑方說，飼主帶寵物散步若沒鏈繩，易引發公安事件，可處3000元至1萬5000元罰鍰。一般流浪犬不會主動攻擊人，但當護食、護幼、護地盤時，可能產生攻擊行為，民眾應保持冷靜、緩慢離開，遇追人或車的犬隻，應記下犬隻的顏色、外型、特徵、時間、地點，通報動物保護專線：02-29596353或1959移置收容。

    一名婦人日前帶愛犬至三重河濱公園散步時，突遭流浪犬攻擊，造成手部等多處撕裂傷。（記者賴筱桐攝）

    一名婦人日前帶愛犬至三重河濱公園散步時，突遭流浪犬攻擊，造成手部等多處撕裂傷。（記者賴筱桐攝）

    針對浪犬疑似咬傷人事件，動保團體今天至動保處陳情，動保處邀請受害人出席會議，釐清事發經過。（記者賴筱桐攝）

    針對浪犬疑似咬傷人事件，動保團體今天至動保處陳情，動保處邀請受害人出席會議，釐清事發經過。（記者賴筱桐攝）

    針對有傷人或咬人之虞的犬隻，動保處實施「精準捕捉」與「精準收容」。圖為動物之家收容安置情形，與事件無關。（記者賴筱桐攝）

    針對有傷人或咬人之虞的犬隻，動保處實施「精準捕捉」與「精準收容」。圖為動物之家收容安置情形，與事件無關。（記者賴筱桐攝）

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