新北建築基地透水保水設施 滯納量約859座標準泳池

新北市政府水利局將展開透水保水設施抽查，圖為技師開啟格柵板，檢查內部有無淤積堵塞，以確保基地周邊截水溝排水無虞。（圖由新北市水利局提供）

2023/03/09 12:49

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府水利局抽查公共設施或建築基地透水保水設施，將於今年5月至8月間抽查120件，預計3月下旬陸續通知各建築基地使用者或所有人，水利局提醒儘早備妥設施維修檢查相關紀錄；若未依規定辦理，限期改善仍未改善，可處1萬至10萬元罰款，按次處罰至改善為止。

水利局指出，依據「新北市透水保水自治條例」規定，使用面積達2000平方公尺的建築基地，義務人須於每年5月1日前至少委託專業技術團體維修檢查1次，以確保透水保水設施維持吸納地表逕流的滯洪功能；去年新北市共完成120件透水保水設施抽查作業，其中8案件不合乎標準，已依法要求限期改善並辦理複查

水利局長宋德仁表示，近年來因為氣候異常，短延時強降雨事件經常發生，雨量匯集後超出市區下水道難負荷導致積淹水；2016年發布施行「新北市透水保水自治條例」後，規範各基地在新建或增建時都必須設置透水保水設施，滯洪量體以能容納自身基地內每小時80mm的強降雨為設計標準。

新北市截至2023年2月，已有1萬188件透水保水設施申請案件，總量體為214萬8675立方公尺，相當於增設859座標準游泳池來滯納洪水，大幅度增強都市地區防洪減災能量、降低積淹水風險。

宋德仁指出，統計近年來不合格案件中缺失樣態多為「設施孔蓋無法開啟」、「雨水滯洪池內淤積或無法檢視」、「進水設施阻塞或不順暢」、「變更基地排水溝型式」及「抽水設備不正常」等，經給予改善期間，逾期仍未改善，檢查表未填部分將裁處1萬元至5萬元罰鍰，設施缺失裁處3萬元至10萬元罰鍰，且皆會按次處罰至改善為止。

水利局表示，今年度委託台灣省水利技師公會執行透水保水設施抽查，檢查前會辦理2場說明會，主要宣導透水保水檢查項目、過程及應該準備的資料，協助各透水保水義務人，能依循竣工圖確認設施是否保持原有功能，以符合新北市透水保水自治條例相關規定，落實透水保水設施之維護管理，抽查期間水利技師公會所屬技師會佩帶工作證。

新北市政府水利局將展開透水保水設施抽查，確保基地周邊截水溝排水無虞。（圖由新北市水利局提供）

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