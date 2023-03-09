新北議長盼徵召、里長要連署 侯友宜被問2024仍不鬆口

新北市長侯友宜每天被媒體問何時參選2024，他仍不願鬆口。（記者翁聿煌攝）

2023/03/09 12:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕侯友宜近來每天被媒體包圍追問何時宣布參選2024，針對議長蔣根煌公開呼籲國民黨徵召他參選，以及新北29區的里長聯誼總會長許承焬稱下週將聯合各區里長來向黨中央連署，侯友宜今天仍然不鬆口，表示會與議長和里長們一起努力，讓新北市政今天比明天更好。

新北市長侯友宜今天也被問到，美國眾議院議長麥卡錫證實蔡英文要跟他在美國見面，對於兩岸局勢會不會有影響？侯友宜回應，任何政策或是計畫一定要以台海穩定、區域和平為最重要的原則，這是不變的方向。

侯友宜今天參加蘆洲區湧蓮寺慈善公益大樓今天舉行動土典禮，受到民眾熱情歡迎，群眾中時有民眾脫口而出「總統好」，湧蓮寺主委陳宏昌也笑稱侯友宜要去做總統，但侯友宜仍然並未表態。

侯友宜表示，蔣根煌對地方事物非常積極跟熱心，多年來一起為地方建設並肩作戰、全心投入，都希望新北市未來會更好，新北市有1032個里長，不管是新當選的或是舊任的，大家都認識很久，期待大家一起努力，里長的小事跟大事都是民眾的大事，這個月開始里長基層座談會，大家通力合作，解決民眾的需要。

對於現在副總統賴清德推「大局條款」，會不會擔心是為了之後要來打他落跑選總統？侯友宜回應，他現在是新北市的市長，其實做事不分你我、不分族群，更不分黨派也不分任何的角色，只要願意為國家、為人民做事都是好事情。

對於國民黨祕書長黃健庭說2024黨內民調不會納入主席朱立倫，然後可能會有鴻海集團創辦人郭台銘？侯友宜強調，不管是在哪一個角色都可以為國家、為人民做事，這才是出來為公職服務不變的初心，對於朱立倫說會和各縣市長來討論2024人選，侯友宜回應，相信黨有黨的步驟跟方法，要給予尊重，最重要他是地方首長，地方首長有很多的地方事務也期待在中央的立委給地方協助跟幫忙，讓地方能夠快速發展。

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