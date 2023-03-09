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    蘆洲湧蓮寺公益慈善大樓動土 侯友宜：新北市13年來最大筆捐款

    蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓外觀預想圖，預定2026年3月完工。（記者翁聿煌翻攝）

    蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓外觀預想圖，預定2026年3月完工。（記者翁聿煌翻攝）

    2023/03/09 11:23

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺慈善公益大樓今天（9日）上午舉行動土典禮，新北市長侯友宜與湧蓮寺主委陳宏昌共同主持，宏國企業集團創辦人林謝罕見也到場觀禮；侯友宜致詞時肯定湧蓮寺作為地方的信仰中心與慈善公益發源地，這次捐款6.6億元興建慈善公益大樓，是他到新北市政府任職13年來最大筆的單一捐款，非常感動。

    蘆洲湧蓮寺歷史悠久，為地方民眾的信仰中心，新北市府於2018年與寺方簽訂行契約，接受寺方捐款6.6億元，委託市府利用三民路與復興路交叉口的黃金三角窗地點，興建多功能的公益慈善大樓，預計2026年3月完工。

    湧蓮寺慈善公益大樓地上9層、地下3層，地下層可提供500個機車停車位和85個汽車停車位，地下停車場並增建可以直通捷運三民高中站的連通道，地面則分別設置托老、托育中心、游泳池、體適能中心、表演廳、圖書館、藝文展覽區及綜合球場，將為蘆洲地區民眾帶來更完整的休閒生活空間。

    陳宏昌說，湧蓮寺原本捐款6億元，後來因為物價及建築成本增加，侯友宜希望能全力完成興建計劃，因此湧蓮寺管委會開會研商，再增加6千萬元的捐款，與市府通力合作，欣見公益慈善大樓能順利起建，他向市府請託，未來公益慈善大樓啟用後，「只要是蘆洲市民都要有優惠」侯友宜微笑點頭答應。

    陳宏昌還轉頭請託工務局和新建工程處長王益翔，要把工程蓋的盡善盡美，「我沒有拜託侯市長，是因為他要去當總統」在場來賓都聽得哈哈大笑，侯友宜致詞時指出，湧蓮寺是蘆洲20萬人口的中心點，也是在地慈善公益的發源地，他到蘆洲都會記得要到湧蓮寺上香祈福，感謝湧蓮寺捐款得以興建慈善公益大樓，期盼未來成為蘆洲的地標建築，造福地方民眾。

    新北市長侯友宜（前排右）與湧蓮寺主委陳宏昌（前排左）共同主持上香祈福儀式。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（前排右）與湧蓮寺主委陳宏昌（前排左）共同主持上香祈福儀式。（記者翁聿煌攝）

    宏國企業集團創辦人林謝罕見（中）到場參加動土典禮。（記者翁聿煌攝）

    宏國企業集團創辦人林謝罕見（中）到場參加動土典禮。（記者翁聿煌攝）

    湧蓮寺主委陳宏昌（左三）、新北市長侯友宜（中）、宏國企業集團創辦人林謝罕見（右三）共同動土。（記者翁聿煌攝）

    湧蓮寺主委陳宏昌（左三）、新北市長侯友宜（中）、宏國企業集團創辦人林謝罕見（右三）共同動土。（記者翁聿煌攝）

    湧蓮寺慈善公益大樓位於捷運三民高中站旁的黃金地段。（記者翁聿煌攝）

    湧蓮寺慈善公益大樓位於捷運三民高中站旁的黃金地段。（記者翁聿煌攝）

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