新北今年第一波社宅招租 月租最低5300元起

新北市住宅及都市更新中心將開辦5處社宅聯合招租，房型包括套房至3房型，月租金含管理費最低5300元起。圖為新店央北社宅。（新北住都中心提供）

2023/03/09 09:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市住宅及都市更新中心將於明天（10日）起開辦5處社宅聯合招租，房型包括套房至3房型，月租金含管理費最低5300元起，申請期限為3月10日至3月28日，4月28日進行電腦抽籤，可採臨櫃或線上申請。

新北住都中心副執行長錢奕綱說明，此次招租為社宅遞補名單申請，目前新店央北、板橋府中、新莊新豐、三峽國光一期、新店斯馨2號等5處社宅，部份房型遞補名單已屆期失效，因此開放申請遞補名單，各處社宅目前沒有空房，後續視退租情形，依抽籤結果的輪候名單序位，由住都中心通知申請人備取遞補。

新北青年社宅申請資格為年滿18歲（含）以上國民，在新北市設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在台北、新北、基隆、桃園市名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過132萬元、平均每人每月所得未超過5萬5300元。租約每3年為一期，承租人在租期屆滿前，檢附證明文件以書面申請續租，審查合格就能續租，最長以6年為限。

新北住都中心提醒，曾申請新店央北及三峽國光社宅取得遞補序號的民眾，依照青年社宅出租申請手冊規定，央北社宅2020年5月29日抽籤名單，將從今年5月28日起失效作廢；國光社宅2020年2月14日的抽籤名單已失效作廢，民眾若有社宅承租需求，可於此次受理期間重新提出申請。

新北市社會住宅部份房型遞補名單已屆期失效，將從10日起開放申請遞補名單。圖為三峽國光社宅二期。（新北住都中心提供）

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