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    首頁　>　新北市

    黑幫北市囂張辦春酒 新北警祭強力擴檢掃蕩

    新北警局長廖訓誠親自前往新北最繁忙警分局之一的新莊警分主持擴檢行動。（記者徐聖倫攝）

    新北警局長廖訓誠親自前往新北最繁忙警分局之一的新莊警分主持擴檢行動。（記者徐聖倫攝）

    2023/03/09 00:17

    〔記者徐聖倫／新北報導〕近日黑幫組織高調大辦春酒氣焰囂張，警政署規劃北北基桃擴大臨檢，新北市警局長廖訓誠親自前往新北最繁忙分局之一的新莊警分局進行勤前教育。廖訓誠特別提及，對於幫派舉辦大規模之餐會活動應全力配合警方臨檢查緝，共同形成治安防護網，免受不法分子滋事並維護商家聲譽。

    竹聯幫明仁會、旭仁會、太陽聯盟等黑幫組織，近期先後在「台北市」各大飯店大辦春酒拚場面，引民眾強烈觀感不佳，警政署將這些幫派列為全力掃蕩目標，下令「除惡務盡」，今晚間也要求北北基桃進行全面擴大臨檢，更針對幫派據點、八大營業場所等強力掃蕩。

    新北警局長廖訓誠於勤教時表示，警察維護治安公權力不容挑釁，在新北市轄內黑幫不法分子若有囂張活動，警方必定主動出擊強勢掃蕩，同時對於不法分子所經營依附之行業或易生滋事之場所，將以區塊封鎖方式，運用優勢警力，進行持續性臨檢攔查等高強度攻勢勤務，加強查緝不法。

    針對特定幫派分子，除提報治平專案偵辦，並就黑幫相關處所運用第三方警政措施，動員市政府整體力量實施干預，斬斷幫派經濟命脈，貫徹「幫派零容忍」之堅定立場。據統計，111年間新北市共掃蕩治平專案目標67件，緝獲幫派組織成員349人到案，將持續約制檢肅，展現新北市執法鐵腕及打擊幫派犯罪之決心。

    新北警局長於勤教時提示擴檢要點，並強調針對不法組織「除惡務盡」。（記者徐聖倫攝）

    新北警局長於勤教時提示擴檢要點，並強調針對不法組織「除惡務盡」。（記者徐聖倫攝）

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