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    資源回收自動分類 新北第一座AI資收細分選廠啟用

    新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房今天正式啟用。（記者翁聿煌攝）

    新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房今天正式啟用。（記者翁聿煌攝）

    2023/03/08 19:36

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房「新北市資源循環教育基地」，自去年9月開始試運轉，今天啟用，新廠房運用創新分選科技，以自動輸送帶搭配人工初步整理後，再以光分選機分選塑膠類及紙類、以磁選機快速分選鐵製資收物，一年約可處理2500噸的資收物。

    環保署副署長沈志修及新北市副市長劉和然前往位於五股夏綠地的基地視察，該基地以自動化設備及AI技術讓勞力密集的資源回收工作轉型升級，能減輕人力分類工作負荷，啟用後每年可處理五股、三重、蘆洲一帶1.2萬噸的家戶資源回收物，紓緩新北市人口逐年增長及經濟蓬勃發展所帶來的垃圾問題。

    環保局說明，傳統資收作業以人工進行分選，需廣大佔地、密集勞力，且環境維護較為不易，「新北市資源循環教育基地」運用創新分選科技的廠房，以自動輸送帶搭配人工初步整理後，再以光分選機分選塑膠類及紙類、以磁選機快速分選鐵製資收物，並配備富智康集團（FIH）與大豐環保合作開發的「FIH ROBOTICS智能回收機器人」。

    試運轉期間原只配備1支第一代AI智能分撿手臂，用以分辨紙類及紙容器，現在正式啟用後升級為第二代，不但數量增加為4支且功能更強大，可識別紙類、紙容器、塑膠及鐵鋁罐等17類資收物，甚至肉眼難以分辨的不同塑膠材質，如PET、PP、PS、HDPE、LDPE，以及不同顏色都能精準分辨；而4支手臂同時運作，每分鐘可抓取至少220件、一年約可處理2500噸的資收物，大大提升了資收工作的效率及資源再利用率。

    新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房，使用AI智能分撿手臂為資收物分類。（記者翁聿煌攝）

    新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房，使用AI智能分撿手臂為資收物分類。（記者翁聿煌攝）

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