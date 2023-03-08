離譜！媽媽「網愛」出賣9歲女兒 竟偷拍女兒猥褻照給男友

女子阿美（化名）與宋姓男友「網愛」，竟應宋男要求，趁9歲女兒熟睡時，偷拍她胸部、下體及臀部照。示意圖，與本文人事物無關。（美聯社、資料照，本報合成）

2023/03/08 16:35

〔記者王定傳／新北報導〕女子阿美（化名）與宋姓男友「網愛」，竟應宋男要求，趁9歲女兒熟睡時，偷拍她胸部、下體及臀部照，甚至變態地以嘴吸吮女兒的胸部並拍照，宋男也變態地問小美：「想要我X她嗎？」新北地院審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例，以及刑法成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處阿美4年10月徒刑、宋男8年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，2019年間，阿美透過網路交友軟體結識宋男（47歲）進而交往，2人時常「網愛」，阿美還應宋男要求，10度趁女兒睡著時，偷拍她胸部、下體及臀部猥褻照，傳給宋男分享。

不僅如此，2020年間，阿美又應宋男要求錄製性影片，例如，趁女兒睡著時，掀開她的衣物，偷拍她胸部、臀部與下體照，甚至將頭靠在女兒胸口，吸吮女兒的胸部。

更離譜的是，宋男還傳訊對阿美說：「想要我X她嗎？」或要求「可以要女兒跟你親親」、「要她舌頭伸出來，妳再錄給我」；阿美竟回說：「我只能再試」、「好，我知道了」等。

阿美女兒事後母親的LINE對話記錄中發現此事，告知其父，全案因此曝光；阿美獲知此事後，竟傳訊告知宋男：「以後不能偷拍女兒了」、「她好像知道有跟她爸爸講」、「我要小心了」，宋男則回說：「記得要全部刪掉喔」、「現在刪掉我們的對話，之後就別再提這些事情囉」。

審理時，阿美坦言有偷拍及猥褻女兒並傳猥褻照及影片給宋男，卻辯稱「但我沒有違反女兒意願，因為當時女兒在睡覺」；宋男則辯稱：「我沒有要求阿美拍這些照片、影片，我跟阿美交往過程中會網愛，我只是接受她傳給我的影像，我不知道阿美為何要這樣做」。

合議庭不採信其等辯詞，並斥責阿美為滿足自己與被告宋男間的性愛情趣，罔顧女兒意願，拍攝女兒裸露隱私部位性影像，危害女兒的身心健康，宋男明知被害人年紀甚為幼小，竟利用阿美對他感情的依賴，要求阿美拍攝並傳送裸露照片、錄影供他觀看，動機惡劣，但因被害者與其父與阿美和解，同意原諒阿美，因此對阿美減刑。

新北地院。（資料照）

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