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    「花現繽紛 戀戀馨情」新北市婦女會表揚27對模範婆媳

    吳高碧珠（左）和黃慎君獲得新北市模範婆媳模範表揚。（記者翁聿煌攝）

    吳高碧珠（左）和黃慎君獲得新北市模範婆媳模範表揚。（記者翁聿煌攝）

    2023/03/08 13:53

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市婦女會於今天婦幼節舉辦「花現繽紛．戀戀馨情」模範婆媳表揚大會，共表揚27對模範婆媳，新北市長侯友宜說，國家就像家庭一樣，容或有時有不同意見，但若能心存感念、彼此包容忍讓，則最終都能團結和諧、目標一致。他也祝福所有在場及天下的婦女，在這節日快樂幸福。

    新北市婦女會理事長陳吳惠純表示，時代在變，三代同堂已少見，婦女要身兼養兒育女和經濟分擔，責任有時比男人更重，可說是家庭的中堅，也是社會穩定的力量，表揚目的在喚起溫良孝悌的傳統美德，以及犧牲奉獻、相互體貼的精神，希望藉此活動為社會大眾注入正面能量，樹立婆媳相處典範。

    獲得模範婆媳的吳高碧珠和黃慎君，婆婆吳高碧珠從雲林北上，與先生胼手胝足創業，現擔任曼都國際公司董事會監察，全國3百家曼都美容美髮店，吳高碧珠即擁有6家直營店，帶領150餘位員工。

    吳高碧朱熱心公益，曾擔任新北市工商婦女聯誼會總會長、新北市婦女會理事長，每年在永和國父紀念館舉辦「愛要從頭」義剪義燙活動，迄今已屆滿20年，受益長輩超過2萬人。

    媳婦黃慎君也在曼都美容部服務，她自嫁入吳家後即和公婆、小姑同住超過20年，一家和樂融融，相敬如賓；吳高碧珠視黃慎君有如女兒，黃慎君則說自己有兩對父母，婆媳對外事業上同為夥伴，對內一家8口3代同堂，黃慎君用舞蹈形容婚姻，有時是夫妻雙人舞；有時是親子舞；更多時候是家庭的團體舞，可見對家庭的重視。

    萬里區媳婦林麗華與86歲高齡婆婆鄧沈蘭四代同堂，婆媳每天到菜園種菜，平日也會帶著婆婆一起做公益，定期到衛生所辦理老人共餐服務，媳婦擔任志工掌廚烹煮，婆婆則學習才藝和運動；兩人並到法鼓山幸福廚房教授素食，婆婆還摘自家菜園蔬果和大家分享。

    烏來區楊益紅遠從大陸廣西嫁來，與婆婆高游春花一起在台北力霸大飯店從事房務工作，婆婆罹癌開刀化療期間，楊益紅悉心照顧，讓婆婆非常感念，常向左鄰右舍誇讚媳婦的乖巧和孝順，目前婆媳兩人還一起在烏來美人湯溫泉館持續工作。

    萬里區媳婦林麗華（左）與婆婆鄧沈蘭榮獲新北市模範婆媳楷模。（記者翁聿煌攝）

    萬里區媳婦林麗華（左）與婆婆鄧沈蘭榮獲新北市模範婆媳楷模。（記者翁聿煌攝）

    楊益紅在婆婆高游春花生病期間細心照料 ，兩人獲新北市模範婆媳表揚。（記者翁聿煌攝）

    楊益紅在婆婆高游春花生病期間細心照料 ，兩人獲新北市模範婆媳表揚。（記者翁聿煌攝）

    新北市婦女會以花現繽紛 戀戀馨情為主題 表揚27對模範婆媳。（記者翁聿煌攝）

    新北市婦女會以花現繽紛 戀戀馨情為主題 表揚27對模範婆媳。（記者翁聿煌攝）

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