侯友宜吐心聲？表揚模範婆媳 暢言「齊家治國平天下」

新北市長侯友宜（前中）參加新北市婦女會舉辦的模範婆媳表揚活動。（記者翁聿煌攝）

2023/03/08 12:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天（8日）參加新北市婦女會表揚模範婆媳活動，致詞時指出，婆媳相處要靠尊重與包容，他指出，國家也是一樣，強烈的對立和衝突，需要和諧、包容和忍耐，要學著感激和感恩，就像古語「齊家、治國、平天下」，大家要從家庭開始做起，大家好好努力。

侯友宜今天為新北市婦女會舉辦的模範婆媳頒獎表揚，他指出，新北市婦女人口205萬，佔新北市人口一半多一點，應該給女性更多的尊重，女性要負責職場還要顧家庭，還要分擔家計；當別人的媳婦，要照顧家裡的長輩、丈夫和子女，往往心力交瘁，當婆婆的要多一份寬容，理性對待媳婦，媳婦要給婆婆多一點尊重，家家有本難念的經，彼此要好好溝通。

侯友宜說，每個團體都一樣，就像新北市政府，大家難免有很多不同意見，立場想法不一樣，但是只要大家目標一樣，那就夠了，他說，國家也是一樣，國家需要的不是強烈的對立和衝突，需要和諧、包容和忍耐，要學著感激和感恩，今天在這塊土地能夠有飯吃，要感謝國家的照顧，能夠在這裡好好生活，要感謝人民的支持，他今天能夠當市長，要感謝這麼多人的幫忙。

今天婆媳能夠坐在一起，像母女一樣，這就是媽媽和媳婦永遠的溫馨福氣，所以古語說「齊家、治國、平天下」，家庭若不好，國家如何能和平？所以要從家庭開始做起，大家好好努力，藉著婦女節，讓這層愛心，婆媳典範學習，「從妳們身上開始紮根」所有的社會大眾來認同、學習。

新北市長侯友宜（前中）參加新北市婦女會舉辦的模範婆媳表揚活動。（記者翁聿煌攝）

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