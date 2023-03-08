王建煊選總統拋和平統一 侯友宜：人民生活安定才是目標

對於前監察院院長王建?宣布將以無黨籍參選2024年總統，並主張「和平統一救台灣」。新北市長侯友宜表示，尊重個人的生涯規劃，讓國家的人民生活更安定，才是我們的目標。 （記者賴筱桐攝）

2023/03/08 11:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕前監察院院長王建煊宣布將以無黨籍參選2024年總統，並主張「和平統一救台灣」。對此，被視為2024總統大選熱門人選的新北市長侯友宜表示，尊重個人的生涯規劃，讓國家的人民生活更安定，才是我們的目標。

對於王建煊將角逐總統大位，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，每個人面對自己的人生生涯規劃，他都給予尊重；至於和平統一，侯說，「中華民國是我們的家，台灣是咱ㄟ厝」，在這塊土地生活的人不分你我、族群，大家要通力合作，讓國家的人民生活更安定，才是我們的目標。

對於國民黨在南投立委補選失利，侯友宜未出席選前之夜造勢活動，成為黨內抓戰犯的箭靶之一，國民黨台北市議員李柏毅說，侯友宜就算沒有責任，也得要有責任。

侯友宜表示，面對所有的聲音，他心存感激，「我們一起面對，也一起共同承擔」，謝謝大家的指教，面對每個人現在的角色，大家好好做事。

另外，前台北市議員羅智強說，選民對侯有很多期待，「侯侯做代誌」已經不夠了。

對此，侯友宜回應，他從事公職43年，過程中一步一腳印、好好做事、把握當下，民眾要的是好好努力做事，完成所有相關工作，所以40多年來，他每天務實地做好每件事情，希望明天比今天更好，期待新北市因為大家努力付出，明天會變成更好的日子。

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