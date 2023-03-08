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    首頁　>　新北市

    老婦四肢無力癱坐在地 暖警揹5樓送回家！

    土城暖警日前揹一名四肢無力的老婦人爬樓梯，順利將她送回5樓住處。（翻攝自土城分局警聲雲臉書）

    土城暖警日前揹一名四肢無力的老婦人爬樓梯，順利將她送回5樓住處。（翻攝自土城分局警聲雲臉書）

    2023/03/08 00:30

    〔即時新聞／綜合報導〕日前新北市土城區有民眾發現一名老婦人癱坐在地上，便報案請求警方協助，土城分局廣福所員警獲報趕抵現場，得知老婦因全身無力，無法自行回到公寓5樓的住處，員警二話不說揹起老婦，順利將她送回家。消息一出，不少網友大讚暖警。

    土城分局週二（7日）在臉書發文表示，本月1日下午1點多，接到一通來自土城廣明街的求助電話，立即派遣廣福所警員林秉澄及陳冠廷到現場。2位員警到場看見一名老婦癱坐地上，上前關心才知道這名婦人剛從醫院回家，過去曾經中風過，當時老婦人全身無力，無法自行爬回公寓的5樓住處。

    林秉澄見狀立刻揹起老婦爬上樓梯，並請陳冠廷跟在後方保護，「不一會兒，秉澄已將老婦人背至5樓的住處，老婦人不斷向秉澄道謝，還立刻拿出衛生紙要幫秉澄擦拭，秉澄以為她是在感謝自己的幫助和付出，要幫自己擦汗，結果卻是老婦因為失禁，讓秉澄的後背不只有汗水還有尿液，老婦自己感覺十分不好意思。」

    林秉澄表示，當下自己閃過一個念頭，如果在面前的是自己的阿嬤，又怎會忍心讓她就這樣坐在騎樓地板，於是將這位老婦人視如己親揹上5樓。而他聽到老婦人內疚，也溫柔安撫對方稱，自己在家也常幫助長輩，不需多放心上，老婦聽完感到十分感動與溫馨，眼裡泛著淚光向暖心又善良的警察道謝。

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