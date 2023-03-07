新北六處輕軌、公車站玻璃帷幕連遭破壞 鋼珠彈怪客夜間落網

新北市六處淡海輕軌及公車候車站大片玻璃帷幕、玻璃牆遭攻擊破壞，引發候車乘客恐慌，警方今晚拘提許嫌到案，起出犯案用彈弓及上百顆鋼珠彈，續追有無其他共犯。（記者吳仁捷翻攝；本報合成）

2023/03/07 23:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水輕軌竿蓁林站體及米粉寮公車站等六處玻璃帷幕今天上午傳出遭怪客連續攻擊，候車乘客目睹碎裂報案，警方清查確認三處輕軌站體及三處公車站玻璃帷幕疑遭鋼珠彈攻擊破壞，今晚持拘票到板橋逮獲許姓男子，從他車上搜出犯案的彈弓及數百顆鋼珠彈，懷疑許嫌為試驗殺傷力破壞，除依法送辦，許嫌恐面臨新北市政府數十萬求償。

犯嫌沿路拉彈弓射擊犯案

淡水警分局今天上午9時許陸續接獲輕軌人員乘客報案，指稱淡海輕軌竿蓁林、淡金新市一路站、淡金北新站等3站站體手扶梯旁玻璃帷幕碎裂，無獨有偶，幾乎同一時間，淡水濱海路二段義山路口、米粉寮、甜水郡等三處公車候車站，也傳出玻璃帷幕遭破壞情事。

警方到場勘驗，發現輕軌站體數面接近一百平方公分的玻璃帷幕被破壞，甚至還是二連發，輕軌義山站候車站兩片150平方公分的玻璃牆也遭連續攻擊，現場並發現遺留數發鋼珠彈，懷疑遭歹徒發射鋼珠彈破壞。

候車民眾說，如果碩大的玻璃遭攻擊時碎裂，恐嚴重傷及民眾，加上是上班尖峰時段，造成通勤民眾恐慌；警方啟動偵查，掌握一輛尾隨公車的轎車涉重嫌，今晚持拘票到板橋一處停車場，逮獲39歲許嫌，他承認犯案，至於犯案動機及許嫌背景，仍待進一步偵訊釐清。

警方將依毀損罪嫌偵辦，並進一步調查有無共犯參與，釐清許嫌犯案動機、目的。

新北市六處淡海輕軌及公車候車站大片玻璃帷幕、玻璃牆遭攻擊破壞，引發候車乘客恐慌，警方今晚拘提許嫌到案，起出犯案用彈弓及上百顆鋼珠彈，續追有無其他共犯。（記者吳仁捷翻攝）

新北市六處淡海輕軌及公車候車站大片玻璃帷幕、玻璃牆遭攻擊破壞，引發候車乘客恐慌，警方今晚拘提許嫌到案，起出犯案用彈弓及上百顆鋼珠彈，續追有無其他共犯。（記者吳仁捷翻攝）

新北市六處淡海輕軌及公車候車站大片玻璃帷幕、玻璃牆遭攻擊破壞，引發候車乘客恐慌，警方今晚拘提許嫌到案，起出犯案用彈弓及上百顆鋼珠彈，續追有無其他共犯。（記者吳仁捷翻攝）

新北市六處淡海輕軌及公車候車站大片玻璃帷幕、玻璃牆遭攻擊破壞，引發候車乘客恐慌，警方今晚拘提許嫌到案，起出犯案用彈弓及上百顆鋼珠彈，續追有無其他共犯。（記者吳仁捷翻攝）

新北市六處淡海輕軌及公車候車站大片玻璃帷幕、玻璃牆遭攻擊破壞，引發候車乘客恐慌，警方今晚拘提許嫌到案，起出犯案用彈弓及上百顆鋼珠彈，續追有無其他共犯。（記者吳仁捷翻攝）

新北市六處淡海輕軌及公車候車站大片玻璃帷幕、玻璃牆遭攻擊破壞，引發候車乘客恐慌，警方今晚拘提許嫌到案，起出犯案用彈弓及上百顆鋼珠彈，續追有無其他共犯。（記者吳仁捷翻攝）

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