新北多校營養午餐研議調漲 教育局：授權各校與家長討論

新北市學童營養午餐可能調漲。（資料照，新北市政府提供）

2023/03/07 19:03

〔記者林欣漢／新北報導〕物價上漲，新北市近日傳出有學校發放營養午餐價格調漲意見調查表給家長，另外，也已經有多所學校在內部開會討論調漲事宜。對此，教育局表示，學校午餐由校方與業者訂有契約保障，本學期合約到6月30日，至於下學期是否調漲，授權各校與家長討論。

新北市全巿340所公私立高中、國中小，去年上學期已經有約1成學校調漲營養午餐價格，漲幅大約1成，每餐調高到50至60元不等，大多是中永和、三重等都會區的學校。

淡水區新興國小、竹圍國小、文化國小都是同一營養午餐業者供餐，新興國小校長李連成指出，業者年前有反映，目前一餐48元是在苦撐，若不調漲可能無法繼續營運下去，因此研擬將營養午餐調漲到55元，學校先前已經行文給教育局，並多次詢問家長意見。

李連成說，預計週五收回營養午餐價格調漲意見調查表，目前尚未有家長反彈，若確定漲價，會從今年9月新學期開始實施。

據了解，包括三峽國小、北大高中、桃子腳國中小的營養午餐業者，從上學期已經陸續與校方反映，希望調漲營養午餐價格；有家長說，如果適當調漲價格，能讓孩子吃得更好，是可以接受，但希望官方嚴格把關。

教育局表示，新北市營養午餐價格因地因校制宜，2017年起即授權學校午餐費用可向家長調查討論，依民主程序決議調價。

學校進行午餐成本與調價分析後，於校內午餐供應委員會進行討論並決議是否辦理意願調查，後續針對訂餐學生進行家長意願普查，需達8成以上家長支持調價，並經午餐會議決議報教育局核定後始得調整午餐價格。

教育局強調，新北市弱勢學生午餐補助依各校午餐費用核實補助，不受學校午餐調價影響。

營養午餐蛋品部分，教育局表示，經了解目前業者正常供應，會持續關注並與業者協調，確保蛋品穩定供應。

新北市營養午餐下學期可能調漲。（記者林欣漢攝）

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