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    國中教育會考3/9起報名 新北非應屆考生須至樹林高中報名

    今年國中教育會考測驗日期為5月20日、21日，新北考區自3月9日至11日受理現場報名作業，預計4月14日寄發准考證。（圖由新北市教育局提供）

    今年國中教育會考測驗日期為5月20日、21日，新北考區自3月9日至11日受理現場報名作業，預計4月14日寄發准考證。（圖由新北市教育局提供）

    2023/03/07 13:21

    〔記者林欣漢／新北報導〕今年國中教育會考測驗日期為5月20日、21日，新北考區自3月9日至11日受理現場報名作業，預計4月14日寄發准考證，教育局提醒，非應屆考生須於8日下午5時自行上網填報個別報名表資料，攜帶簡章規定所需證件，於3月9日至11日至樹林高中辦理報名。詳情可上國中教育會考全國試務會網站查詢。

    教育局指出，所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，免繳報名費，由就讀學校代為集體報名；非應屆國中畢業生則須繳交報名費500元；低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者，免繳報名費；中低收入戶子女僅須繳交200元。

    另外，身心障礙學生、其他因重大傷病嚴重影響應試者及懷孕者，如欲申請應考服務，於3月9日至11日檢附相關合法有效證明文件，向樹林高中提出申請。

    教育局表示，目前112年國中教育會考仍採全面開放使用冷氣，考量學生個別需求，選擇「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，提出申請後不得再變更試場。

    112學年度入學相關資訊可上國中畢業生適性入學宣導網新北市十二年國民基本教育資訊網112學年度基北區高級中等學校免試入學委員會

    非應屆考生須於8日下午5時自行上網填報個別報名表資料，攜帶簡章規定所需證件，於3月9日至11日至樹林高中辦理報名。（圖由新北市教育局提供）

    非應屆考生須於8日下午5時自行上網填報個別報名表資料，攜帶簡章規定所需證件，於3月9日至11日至樹林高中辦理報名。（圖由新北市教育局提供）

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