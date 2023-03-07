國中教育會考3/9起報名 新北非應屆考生須至樹林高中報名

今年國中教育會考測驗日期為5月20日、21日，新北考區自3月9日至11日受理現場報名作業，預計4月14日寄發准考證。（圖由新北市教育局提供）

2023/03/07 13:21

〔記者林欣漢／新北報導〕今年國中教育會考測驗日期為5月20日、21日，新北考區自3月9日至11日受理現場報名作業，預計4月14日寄發准考證，教育局提醒，非應屆考生須於8日下午5時自行上網填報個別報名表資料，攜帶簡章規定所需證件，於3月9日至11日至樹林高中辦理報名。詳情可上國中教育會考全國試務會網站查詢。

教育局指出，所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，免繳報名費，由就讀學校代為集體報名；非應屆國中畢業生則須繳交報名費500元；低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者，免繳報名費；中低收入戶子女僅須繳交200元。

另外，身心障礙學生、其他因重大傷病嚴重影響應試者及懷孕者，如欲申請應考服務，於3月9日至11日檢附相關合法有效證明文件，向樹林高中提出申請。

教育局表示，目前112年國中教育會考仍採全面開放使用冷氣，考量學生個別需求，選擇「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，提出申請後不得再變更試場。

112學年度入學相關資訊可上國中畢業生適性入學宣導網、新北市十二年國民基本教育資訊網、112學年度基北區高級中等學校免試入學委員會。

非應屆考生須於8日下午5時自行上網填報個別報名表資料，攜帶簡章規定所需證件，於3月9日至11日至樹林高中辦理報名。（圖由新北市教育局提供）

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