搶救雞母蟲大作戰！三峽國小附幼小朋友齊為雞母蟲搬家

雞母蟲是甲蟲的幼蟲，遊戲區的木屑腐化後成為甲蟲幼蟲孵化溫床。（記者翁聿煌攝）

2023/03/07 12:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區中山公園位於鳶山山腳，去年於兒童遊戲區的緩衝木屑下方土層意外發現獨角仙的幼蟲、俗稱雞母蟲，因此結合地方及保育專家意見，於公園內增設甲蟲觀察區，三峽區公所今天和議員江怡臻服務處、三峽國小附設幼兒園合作，由小朋友一起將兒童遊戲區的雞母蟲移至觀察區，避免雞母蟲被不小心踩踏造成死傷。

三峽區長施玉祥說，中山公園擁有長長的溜滑梯，也有豐富的木屑，因為環境適合雞母蟲（甲蟲幼蟲）生長，一年前由地方人士林峻丞和環保婆婆吳柳樹共同發起搶救雞母蟲活動，現在歷經長時間觀察，加上生態學者、江怡臻和農業局同仁的努力，於雞母蟲生長期間，先為牠們搬新厝。

江怡臻說，中山公園兒童遊戲區的緩衝木屑，腐化後成為甲蟲幼蟲孵化溫床，由於公園鄰近鳶山，周邊山區的光臘樹成了甲蟲的食物，因此吸引甲蟲產卵，甲蟲幼蟲是在遊具底下的緩衝木屑發現，三峽區公所於當下即封閉遊具，三峽國小附設幼兒園也陸續來到公園進行生態調查。

經過荒野保護協會及昆蟲專家、學者討論，為兼顧兒童遊戲權益及生態保育，三峽區公所於公園內增設一處甲蟲觀察區，讓甲蟲搬到新家，不因孩子使用遊具而影響其生態，也將公園遊憩結合生態保育，賦予公園更多元的功能。

今天1百多位小朋友齊聚中山公園，先聽取柳樹婆婆的生態講解，然後拿起小水桶，接起人龍來傳遞遊具區的木屑，並且小心挖掘出雞母蟲，移居至觀察區，施玉祥表示，未來也規劃將孩子繪畫的甲蟲創意作品，納入新設甲蟲區告示牌的設計元素，讓甲蟲觀察區更富有教育意義。

議員江怡臻（左）與小朋友們一起為雞母蟲搬新家。（記者翁聿煌攝）

小朋友們開心為雞母蟲搬新家，也是小朋友最好的生命教育。（記者翁聿煌攝）

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