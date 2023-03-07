新北無照獸醫執業害命 傳改名另起爐灶

新北市議員戴瑋姍偕同董小姐指出，她的狗狗「辣妹」去年骨折到翔心醫院接受治療，術後卻吐血、傷口潰爛，鋼板還從皮下插出。（記者何玉華攝）

2023/03/07 11:44

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員戴瑋姍、張錦豪、林秉宥今天偕同3名毛小孩飼主召開記者會，揭發板橋台大翔心動物醫院醫療糾紛頻傳，停業逃避賠償後，又另起爐灶換名申請營業，戴瑋珊等議員希望新北市動物保護處能更積極的處理；飼主董小姐認為獸醫師法要求檢舉無照獸醫必須有醫療行為的證據，但基於信任原則，飼主很難取得證據，是一大瑕疵。

動保處表示，去年9月接獲民眾檢舉，醫事助理擅自以獸醫師名稱印製名片對外宣傳，動保處派員到場稽核，已依獸醫師法處1萬元罰鍰。另12月再次接獲陳情表示，無照為動物打疫苗，經查證屬實，已開罰10萬元並廢止該動物醫院執照。

董小姐指出，她的狗狗「辣妹」去年骨折到翔心醫院接受治療，術後卻吐血、傷口潰爛，鋼板還從皮下插出，讓她心疼不已。轉院後才發現是手術嚴重失誤，骨釘亂釘，造成骨頭碎裂和壞死，後續治療將近四個月才好轉。後續她要求調閱病歷資料均遭拒絕，還嗆聲請動保處來再給。事後還突然辦理停業，也不願出席調解，讓她非常錯愕。求助無門後，她上網分享看診過程，竟然遭院方造謠中傷，揚言提告。

另一名陳情人許小姐哽咽哭訴，她的狗狗「九妹」去年因身體不適，到號稱「24小時照護」的翔心動物醫院留院觀察，醫院還推銷高價的高壓氧治療。原本狗狗生命徵象穩定，卻在院內死亡，院方未及時告知，等她趕到現場，愛犬遺體已經僵硬，連她想從監視器釐清愛犬死亡的真相，卻因影片斷訊無法還原，甚至遭院方嗆聲提告。

戴瑋姍指出，板橋台大翔心動物醫院標榜3名獸醫師，其實只有院長陳翔祴（音同該）是合格醫師，卻放任助理莊大緯獨自寵物看診，兩人皆涉入多起醫療失誤，是一間非常黑心的動物醫院。翔心動物醫院遭民眾舉報後，新北動保處竟然讓翔心動物醫院直接辦理停業，讓受害民眾求償無門，甚至多次拒絕採納莊大緯違法進行醫療行為的事證，顯然是在包庇業者。戴瑋姍更提到，該醫院近日疑似另覓新址，重新改名，要求動保處查該問題醫院是否打算另起爐灶？

戴瑋姍、張錦豪、林秉宥等議員要求，動保處應該全面展開新北市的稽查，加強處罰力度，不該再有這種現象的存在。

新北市議員戴瑋姍偕同董小姐指出，她的狗狗「辣妹」去年骨折到翔心醫院接受治療，術後卻吐血、傷口潰爛，鋼板還從皮下插出。（記者何玉華攝）

新北市議員戴瑋姍、張錦豪、林秉宥今（7）偕同3名毛小孩飼主召開記者會，指控黑心動物醫院醫療糾紛頻傳，停業逃避賠償後，又另起爐灶換名申請營業。（記者何玉華攝）

新北市議員戴瑋姍、張錦豪、林秉宥今（7）偕同3名毛小孩飼主召開記者會，指控黑心動物醫院醫療糾紛頻傳，停業逃避賠償後，又另起爐灶換名申請營業。（記者何玉華攝）

新北市議員戴瑋姍偕同董小姐指出，她的狗狗「辣妹」去年骨折到翔心醫院接受治療，術後卻吐血、傷口潰爛，鋼板還從皮下插出。（記者何玉華攝）

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