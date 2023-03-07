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    首頁　>　新北市

    購買犬隻竟成色情按摩社團女主角 PO文者是犬舍老闆

    黎姓女子接到臉書陌生訊息詢問她：「有沒有在做按摩？」才發現自己的臉書帳號、連絡電話、姓氏、地址及自拍照，全遭人貼到色情按摩社團，她追查發現，貼文者竟是自己之前曾有犬隻交易的柴犬犬舍老闆陳男。（情境照）

    黎姓女子接到臉書陌生訊息詢問她：「有沒有在做按摩？」才發現自己的臉書帳號、連絡電話、姓氏、地址及自拍照，全遭人貼到色情按摩社團，她追查發現，貼文者竟是自己之前曾有犬隻交易的柴犬犬舍老闆陳男。（情境照）

    2023/03/07 10:42

    〔記者王定傳／新北報導〕2021年間，黎姓女子接到臉書陌生訊息詢問她：「有沒有在做按摩？」才發現自己的臉書帳號、連絡電話、姓氏、地址及自拍照，全遭人貼到色情按摩社團，她追查發現，貼文者竟是自己之前曾向他購買犬隻的柴犬犬舍老闆陳男，氣憤提告，新北地院審理後依違反個人資料保護法，判處陳男3個月徒刑，可上訴。

    檢警調查，2021年11月間，黎女收到陌生訊息詢問她：「有沒有在做按摩？」經追問「尋芳客」，才發現自己的個資，遭人PO在色情按摩社團，還幫她取名「黎兒」，PO文者就是陳男；黎女因為有向陳男購買犬隻記錄，起初以為對方帳號遭盜用，因此請他注意一下、更改密碼。

    黎女回憶，她後來曾向陳男詢問個人臉書帳號是否遭盜？並未提及自己個資遭人PO上色情社團，沒多久，貼文立刻消失，但隨後又出現；對此，陳男把責任推給助理，辯稱有將個人臉書帳號借給助理使用。

    不過，偵查及審理時，陳男的助理均指證，陳男在2020年間曾拜託她設立粉絲專頁，自己當時雖有使用，但只有用過那一次帳號與密碼，現在也早已忘記。

    合議庭調查，陳男坦言帳號都是自己使用，只有借給助理使用過1次，倘若他的臉書個人帳戶真有被盜用，經由黎女告知，豈有不處理之理？遑論陳男亦無收到相關安全機制等通知，且黎女遭張貼貼文的照片，又是她與陳男聯繫使的WhatsAPP的頭相，陳男可以在此下載頭相，加上陳男未將行動電話交給他人使用，判定確是陳男所為。

    合議庭斥責陳男未知尊重他人隱私及資訊決定權，非法蒐集個人資料，進而利用該等個人資料，張貼在暗藏色情交易的臉書社團網站，致尋芳客撥打電話或傳訊息詢問有無從事色情交易，有害於被害者權益，考量陳男事後和解並賠償9萬元，因此判刑3月，可上訴。

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