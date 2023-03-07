加速老舊市場更新改建 新北推活化再生專案

新北市政府研擬「民有市場活化再生專案計畫」，盼加速老舊市場更新改建。圖為永和區永利市場（原美麗華戲院）。（圖由城鄉發展局提供）

2023/03/07 09:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年2月針對三重、永和共4處市場用地劃定更新地區，祭出降低同意比門檻、提高時程獎勵等誘因，加速市場改建；另外，市府研擬「民有市場活化再生專案計畫」，都更實施者在符合條件的市場用地，取得50%以上所有權人同意書，也能申請劃定更新地區，且有條件提高基準容積率。

城鄉發展局局長黃國峰指出，市場用地通常位於交通便利之處，屬於地區發展的核心，但受限市場產權零碎複雜、基準容積率不如周邊土地使用、多目標及獎勵投資方案等法令限制，導致老舊市場更新不易。

新北市都市計畫委員會今年2月通過三重成功市場、大同南路市場，以及永和永利市場（原美麗華戲院）、成功市場（原福和戲院）劃設更新地區，同意比率門檻從原本80％降低為75％，同時提高時程獎勵，10年內享有容積獎勵，前5年更新案報核可獲得容積獎勵10％、後5年為5％，優於未劃定更新地區。

除了4處劃設更新地區的市場外，新北市城鄉局推出「民有市場活化再生專案計畫」，符合臨路條件規定的完整市場用地，在都更實施者取得土地及建物所有權人同意書達50％以上，即可申請劃設更新地區，並由市場處及都更處專案協助。

城鄉局都市計畫科科長鄭博仁表示，符合專案資格者劃設為更新地區後，除了享有原本的時程獎勵，若整合同意比率至75％，可採都市更新與都市計畫變更方式併行，捐贈社會住宅、公幼及托老中心等公益設施回饋，即可提高基準容積率，但以不超過鄰近住宅區的基準容積率為原則，盼加速老舊市場更新改建。

黃國峰說，本次專案希望鼓勵民間參與，開發市場用地，透過專案窗口、簡化行政作業流程、主動劃定更新地區及搭配都市計畫細部計變更等機制，有條件適度提高基準容積率等，改善現況建物老舊、居住環境不佳情形。「民有市場活化再生專案計畫」預計3月中旬公告，3月底受理申請。

新北市都市計畫委員會今年2月通過三重成功市場、大同南路市場，以及永和永利市場（原美麗華戲院）、成功市場（原福和戲院）劃設更新地區，降低都更同意比門檻至75%。圖為三重大同市場。（圖由城鄉發展局提供）

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