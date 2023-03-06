女房客要搬走竟遭性侵 色房東硬拗「不要」是「撒嬌」

女房客要搬走卻遭房東性侵，還硬拗她說「不要」，其實是「撒嬌」，高等法院審理認定房東性侵犯行明確，依強制性交罪判3年6月徒刑。（資料照）

2023/03/06 19:40

〔記者楊國文／台北報導〕新北市葉姓男子前年出租分租套房給女上班族淑芬（化名），3個月後，淑芬要提前終止租約搬走，葉男竟假借點交名義相約見面，將她性侵，淑芬憤而提告，葉男硬拗2人是合意性交，淑芬當時叫喊「不要」，並非拒絕之意，而是「撒嬌」；高等法院認為葉男比淑芬年長20多歲，且2人當天只是第2次見面，並無曖昧關係，葉明顯是說謊，性侵犯行明確，依強制性交罪判葉3年6月徒刑。

葉男於2021年4月1日起，出租新北市分租套房給淑芬。淑芬同年7月，向葉男表示欲提前終止租約，2人相約同月19日晚上8時30分在淑芬承租的套房進行點交。

2人見面後，葉先和淑芬聊天，葉接著以她的肩膀僵硬為由，表示要替她按摩，淑芬雖婉拒，葉男卻堅持要幫她按摩，並對她毛手毛腳，淑芬迫於無奈，只好同意。

不過，葉在按摩結束後，突然強抱及親吻淑芬，淑芬掙扎反抗，不斷叫喊「不要」，拒絕葉的示愛，並佯稱「現在是生理期間」等話，葉仍強迫她對他口交，並對她性侵得逞。

事後，淑芬立即以LINE聯繫友人呂男告知被房東性侵，在呂男陪同下到警局報案及赴醫院驗傷。檢方偵查後，依強制性交罪將葉男起訴。

審理時，葉坦承和淑芬發生性行為，但矢口否認性侵犯行，辯稱2人是合意性交，整個過程中，淑芬雖然有說「不要」，但給他的感覺好像是在「撒嬌」，並無不願意的感覺。

呂男證稱，淑芬用LINE和他連絡，告知遭房東葉男性侵，「我很震驚」，他告訴淑芬先不要洗澡，應先去醫院驗傷，後來他和淑芬會合時，她看起來像是被嚇傻的樣子，一直發抖，也不知所措。當天過後，淑芬情緒看起來不穩定，會突然哭泣、失眠、焦慮。

高等法院審理認為，淑芬在事後出現異常的情緒反應、失眠等情形，及被診斷出罹患創傷壓力症候群，且事發當天驗傷發現右上臂有新抓痕、小陰唇及陰道口有明顯新撕裂傷，可以證明淑芬遭到葉性侵，並非自願發生性關係；另外，葉和淑芬當天見面只是2人第2次見面，並不熟識，加上2人相差20多歲，並無曖昧關係，認定葉性侵淑芬犯行明確，判刑3年6月，可上訴。

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