經濟部視察自來水管工程 新北市府籲加速汰舊換新

經濟部次長林全能與新北市副市長朱惕之共同視察土城區老舊自來水管線汰換工程。（水利局提供）

2023/03/06 19:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕經濟部次長林全能與新北市副市長朱惕之今天共同視察台灣自來水公司在土城區裕民路、學士路段的老舊管線汰換工程。朱惕之說，新北市有許多30年以上的老舊管線，多位於主幹道上，盼中央加速汰舊換新；林全能表示，穩定供水是經濟部與台水公司的責任，將與市府合作，保障民眾用水安全。

林全能表示，經濟部依行政院指示推動板新地區供水改善計畫1、2期工程，自2020年底起，北水南調達每日81萬噸，使翡翠水庫、石門水庫聯合運用，完成共飲翡翠水的任務。

林全能指出，穩定供水是經濟部與台水公司的責任，未來除了開源，也要朝有效調度及降低漏水率的節流方式努力，後續要拜託立法委員吳琪銘支持中央預算，並與新北市政府攜手合作，順利完成各項工作。

吳琪銘說，以往高地供水不穩定，在板一、板二計畫完成後，已逐步解決，未來板新地區2萬4000噸清水池完成後，三峽高地區的供水可獲得改善，土城地區的供水也將更穩定。

朱惕之表示，新北市人口稠密的都會區一旦發生老舊管線破裂，不僅影響交通，停水更造成民眾不便、引發民怨，自2019年起，新北市府與台水公司多次針對破管漏水問題研商討論，台水公司4年來在新北市投入約36.7億元，完成將近191公里的老舊管線更新。

他說，市府感謝經濟部及台水公司對於提升新北市供水穩定度的努力，呼籲中央提高效率與量能，加速推動老舊自來水管線的汰舊換新；對於尚未汰換的管段，應加強巡檢監控，降低漏水率及用路人行車風險。

今天視察土城區裕民路等汰換管線工程，因應區域發展迅速，將原本口徑80mm至250mm塑膠管加大為100mm至300mm的延性石墨鑄鐵管，以提升送水量。用戶外線部分採用不鏽鋼波狀管，保障民眾用水安全。

新北市人口稠密的都會區一旦發生老舊管線破裂，不僅影響交通，停水更造成民眾不便，市府促中央加速汰舊換新。（水利局提供）

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