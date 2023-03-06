「在新北讀尚whole」 新北教育月系列活動11日開跑

新北教育月系列活動將於11日開跑，呈現新北市高中職暨國中課程特色及未來願景。（記者林欣漢攝）

2023/03/06 16:40

〔記者林欣漢／新北報導〕新北教育月系列活動將於11日開跑，今年以「在新北讀尚whole」為主題，展開長達27天的系列活動，呈現新北市高中職暨國中課程特色及未來願景，教育局長張明文表示，希望突破現有的教育框架，促進各教育階段協力、資源共享，讓孩子多元展能、適性揚才。

張明文今天下午偕同銘傳大學教務長遲文麗、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處處長劉培希（Patrick Hafenstein）、高中優秀畢業生代表李家凱及9位主協辦學校校長，舉辦新北教育月系列活動啟動記者會，為活動拉開序幕。

教育局指出，今年新北教育月以「在新北讀尚whole」為主題，展現新北市教育成果及未來願景，行銷學校亮點，並結合國際教育、大學升學、師生跨域教學及學習成果展演等主題，吸引新北學子在地就學。另於市府周遭打造教育廊帶，展開長達27天的系列活動，完整呈現新北市高中職暨國中課程特色及未來願景，為今年全國首場規模最大的課程博覽會。

第一場「新北教育成果大公開」於11日開跑，邀聘台大教授主講「一場現在與未來的對話之旅」，由大學選才觀點提供高中端升學準備的方向。高中課程發展中心種子教師及國中輔導團則以線上方式進行14個教案實例分享，另由6所高中實體展示創新教育加速器計畫跨域課程成果。下午則邀請首屆高中新課綱優秀畢業學長姐，透過與大學教授對話，以大學端及大一新鮮人的角度公開升學秘訣。

18日則舉辦「學習歷程檔案好塞雷」活動，由台大教授率領的團隊親自指導學生精修學習歷程檔案，今年擴大規模於新北高中、海山高中及永平高中辦理，讓新北學子能就近在現場依教授回饋直接產出最能表現自己特色的學習歷程檔案。

另外，3月23日起至4月6日，於市府1樓至板橋車站打造教育廊帶，動靜態展現國高中職國際雙語、數位科技、產學跨域等豐富教育成果；26日於市民廣場舉辦國際教育博覽會，呈現100門以上的各校特色課程，協助國中學生探索自己的興趣。活動可至「新北市中等教育資源網」最新消息查詢。

新北教育月系列活動11日開跑，今年以「在新北讀尚whole」為主題，展開長達27天的系列活動，呈現新北市高中職暨國中課程特色及未來願景。（記者林欣漢攝）

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