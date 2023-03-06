新北污水下水道油脂堵塞每年1600件 有8處重複堵塞逾3次

新北市水利局統計，因油脂結塊導致下水道堵塞案件，平均每年通報1600件。（水利局提供）

2023/03/06 15:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕將廚餘殘渣倒入水槽沖掉，可能會造成公共污水下水道堵塞。新北市水利局統計，因油脂結塊導致下水道堵塞案件，平均每年通報1600件，經查有8處重複通報堵塞3次以上，原因均為用戶排放油污含量較高所致。

水利局長宋德仁指出，一般下水道堵塞大多是用戶使用習慣問題，例如將廚餘、毛髮、雜物等排入，屬於不易重複發生的隨機事件，水利局接獲通報後，立即派員使用電動通管機或通管鋼條絞碎，排除公共管線內的堵塞物。

宋德仁說，為防範油脂堵塞案件短期內再度發生，採用引擎式高壓清洗機，以高壓水柱對準油膩膩的污水管線進行管壁沖洗，去除厚厚一層油脂，去年用引擎式高壓清洗機疏通後的堵塞熱點，目前已無通報情形。

水利局表示，民眾應避免將廚餘、毛髮或雜物等排入排水管，冬天氣溫驟降，高油脂食物需求增加，且油脂遇冷易結塊，屬於管線堵塞的好發期，可先用餐紙巾擦拭油膩的餐具，再用清水洗淨，減少油脂排入公共污水下水道造成堵塞情形，保持污水管線暢通，才能發揮污水處理效益，提升生活品質。

新北市政府水利局設立污水下水道清疏堵塞專線：0800-885-717（幫幫我清一清），已完成污水下水道接管的用戶，遭遇管線堵塞時，可撥打專線反映，將立即派員至現場進行管線清疏作業。

新北市水利局採用引擎式高壓清洗機，以高壓水柱對準油膩膩的污水管線進行管壁沖洗，去除厚厚一層油脂。（水利局提供）

新北市水利局至餐飲店家宣導，避免將廚餘等含油脂量高的食物直接倒入水槽，避免下水道堵塞。（水利局提供）

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