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    首頁　>　新北市

    看台灣隊直播、玩遊戲脫單 11日來板橋府中廣場

    新北市體育處將於11日晚上在府中廣場舉辦直播派對，有應援團、300吋LED螢幕，歡迎球迷一起來助攻拿下勝利。（圖由新北市政府經濟發展局提供）

    新北市體育處將於11日晚上在府中廣場舉辦直播派對，有應援團、300吋LED螢幕，歡迎球迷一起來助攻拿下勝利。（圖由新北市政府經濟發展局提供）

    2023/03/06 14:10

    〔記者林欣漢／新北報導〕WBC世界棒球經典賽即將在8日開打，台灣隊與荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬同為A組，5支隊伍將於台中洲際棒球場力拚前2名取得8強門票，11日台灣隊遇上荷蘭隊，新北市體育處將在府中廣場舉辦直播派對，有應援團、300吋LED螢幕，歡迎球迷一起來助攻拿下勝利。

    另外，迎接白色、黑色情人節，新北市經濟發展局將於3月11日至12日、4月15日至16日，以「彩色情人節」主題在板橋府中廣場舉辦「新北HUG市集」，今天舉行宣傳記者會，副市長劉和然表示，活動期間有市集、DIY手作課程、街頭藝人演出，以及「公主抱親親比賽」、「終結單身！求紅線！」等趣味遊戲，歡迎情侶或戀人未滿的朋友們，一起來創造難忘的甜蜜回憶。

    劉和然指出，府中廣場歷經1年時間改造，提供寬敞又舒適的空間，希望透過打造「府中情人節」，吸引民眾前來體驗全新的環境氛圍，讓捷運府中站不再只是快速通過的路徑，而是可以慢下步調的城市客廳。

    經發局表示，除了每年的「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，這次搭配白色、黑色情人節打造新北HUG市集，讓有伴侶或還在尋找理想伴侶的民眾，創造相聚的機會，為感情加溫，也為府中商圈店家增加曝光度，帶動情人節消費商機活絡疫後經濟。

    體育處表示，11日規劃從晚上6點30分開始（球賽7點開打），將於現場限量發送饗食天堂手工餅乾、抽獎券及加油棒，不定時抽出WBC官方紀念品大禮包及饗食天堂餐券等獎品，並提供棒球VR體驗，戴上VR頭盔彷彿親臨球場，與大聯盟等級投手展開對決。更多活動資訊請至「新北運動聚點」臉書，線上還有天天抽好禮活動，有機會將SWITCH抱回家。

    新北經發局在3月11日至12日及4月15日至16日以「彩色情人節」主題，在板橋府中廣場舉辦新北HUG市集。（圖由新北市政府經濟發展局提供）

    新北經發局在3月11日至12日及4月15日至16日以「彩色情人節」主題，在板橋府中廣場舉辦新北HUG市集。（圖由新北市政府經濟發展局提供）

    副市長劉和然表示，活動期間有市集、DIY手作課程，以及「公主抱親親比賽」、「終結單身！求紅線！」等趣味遊戲，歡迎情侶或戀人未滿的朋友們，一起來創造難忘的甜蜜回憶。（圖由新北市政府經濟發展局提供）

    副市長劉和然表示，活動期間有市集、DIY手作課程，以及「公主抱親親比賽」、「終結單身！求紅線！」等趣味遊戲，歡迎情侶或戀人未滿的朋友們，一起來創造難忘的甜蜜回憶。（圖由新北市政府經濟發展局提供）

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