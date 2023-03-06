穿越新店溪河床 捷運萬大線加蚋站1.7公里潛盾隧道貫通

台北市長蔣萬安6日視察捷運萬大線加蚋站穿越新店溪至永和永平國小站上行線隧道貫通工程，其中永平國小站隧道彎度破台灣捷運工程紀錄，蔣萬安在隧道彎處慰勞工程人員。（記者羅沛德攝）

2023/03/06 13:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運萬大線第一期工程如火如荼展開，台北市捷運局今天舉行加蚋站潛盾隧道貫通典禮，潛盾機從台北市萬華區地下深26公尺的工區發進，穿越北市水源快速道路下方及新店溪河底，至LG05新北市永和區永平國小站，總長度約1700公尺，象徵串聯雙北市。

台北市捷運局第二區工程處處長陳俊宏簡報指出，萬大線第一期施工進度接近65%，路線自台北市段LG01中正紀念堂站起，跨越中正區、萬華區，至新北市LG05永和永平國小站，全線設有5座地下車站。

陳俊宏表示，本次貫通的潛盾隧道，潛盾機由台北市萬大路、東園街口的地下工作井發進，穿越北市水源快速道路堤防下方及新店溪河底，至LG05永和永平國小站，總長度1706公尺，下行線去年9月貫通，上行線今年1月14日抵達。萬大線第一期工程共啟動9台潛盾機，總計有1萬2841公尺的潛盾隧道，目前已完成1萬1839公尺，預計2024年1月可全數貫通。

出席貫通典禮的台北市長蔣萬安表示，過去捷運站之間的距離平均長度約500到900公尺，這次貫通的加蚋站潛盾隧道長達1700公尺，是穿越新店溪的河底隧道，施工困難度高，工程人員非常辛苦，長時間在隧道內工作，解決如廁與飲食需求、忍受施工噪音等，他向工程單位表達謝意。

陳俊宏表示，萬大線第一期車站建築造型與公共藝術以「綠」、「律」為主軸，各站有特色主題與代表植物，例如LG01中正紀年堂站以台北浮世繪為題，樟樹為代表植物；LG02植物園站是記憶台北之荷花；LG03廈安站為樂活台北之萍蓬草；LG04加蚋站是多彩節奏蔬果狂想曲之加蚋三寶；LG05永和永平國小站選擇陽光植物綠牆，希望帶給旅客耳目一新的感受。

台北市長蔣萬安6日視察捷運萬大線加蚋站穿越新店溪至永和永平國小站上行線隧道貫通工程。（記者羅沛德攝）

捷運萬大線第一期工程如火如荼展開，台北市捷運局今天舉行加蚋站潛盾隧道貫通典禮。（記者羅沛德攝）

台北市長蔣萬安（左三）出席捷運萬大線第一期加蚋站潛盾隧道貫通典禮。（記者羅沛德攝）

捷運萬大線第一期工程如火如荼展開，台北市捷運局今天舉行加蚋站潛盾隧道貫通典禮，台北市長蔣萬安前往參加。（記者羅沛德攝）

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