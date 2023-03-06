穿越新店溪河床 捷運萬大線加蚋站1.7公里潛盾隧道貫通
〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運萬大線第一期工程如火如荼展開，台北市捷運局今天舉行加蚋站潛盾隧道貫通典禮，潛盾機從台北市萬華區地下深26公尺的工區發進，穿越北市水源快速道路下方及新店溪河底，至LG05新北市永和區永平國小站，總長度約1700公尺，象徵串聯雙北市。
台北市捷運局第二區工程處處長陳俊宏簡報指出，萬大線第一期施工進度接近65%，路線自台北市段LG01中正紀念堂站起，跨越中正區、萬華區，至新北市LG05永和永平國小站，全線設有5座地下車站。
陳俊宏表示，本次貫通的潛盾隧道，潛盾機由台北市萬大路、東園街口的地下工作井發進，穿越北市水源快速道路堤防下方及新店溪河底，至LG05永和永平國小站，總長度1706公尺，下行線去年9月貫通，上行線今年1月14日抵達。萬大線第一期工程共啟動9台潛盾機，總計有1萬2841公尺的潛盾隧道，目前已完成1萬1839公尺，預計2024年1月可全數貫通。
出席貫通典禮的台北市長蔣萬安表示，過去捷運站之間的距離平均長度約500到900公尺，這次貫通的加蚋站潛盾隧道長達1700公尺，是穿越新店溪的河底隧道，施工困難度高，工程人員非常辛苦，長時間在隧道內工作，解決如廁與飲食需求、忍受施工噪音等，他向工程單位表達謝意。
陳俊宏表示，萬大線第一期車站建築造型與公共藝術以「綠」、「律」為主軸，各站有特色主題與代表植物，例如LG01中正紀年堂站以台北浮世繪為題，樟樹為代表植物；LG02植物園站是記憶台北之荷花；LG03廈安站為樂活台北之萍蓬草；LG04加蚋站是多彩節奏蔬果狂想曲之加蚋三寶；LG05永和永平國小站選擇陽光植物綠牆，希望帶給旅客耳目一新的感受。