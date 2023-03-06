北北基桃跨縣市婦女政策與實務高峰論壇，共同研討婦女福利相關政策。（記者林欣漢攝）

2023/03/06 13:18

〔記者林欣漢／新北報導〕北北基桃跨縣市婦女政策與實務高峰論壇，今天在新北市府6樓大禮堂登場，新北市長侯友宜致詞時表示，北台灣四市女性近469萬人，占全台灣女性人口數近4成，盼透過跨縣市合作推動友善政策及環境，為女性打造好日子。

新北市社會局表示，此次由新北市邀請基隆市、台北市及桃園市社會局共同研討婦女福利相關政策，涵括就業、經濟，支持服務、健康照顧等議題，透過打造女性友善生活圈，讓女性不僅在生活上無後顧之憂，也能夠在社會上發揮更大的影響力。

侯友宜指出，女性因為照顧家庭等因素被迫離開職場，以新北市為例，未婚女性就業率為67％，已婚女性就業率降至47％，並有高達78％的女性需照顧家中長輩，市府持續透過完善托育、長照資源，並有好孕專車、弱勢家庭到宅坐月子等服務，並針對偏鄉、弱勢、新住民及單親族群加強社福支持，讓新北女性不受限制，勇於發展自我。

社會局於婦女節前夕在官網公告「新北市婦女服務及婦女節活動手冊」，刊登3月份女性專屬活動，包含運動場館體驗課、圖書館書展影展及培力課程詳細資訊。社會局表示，將與民間團體共同合作，以培力、支持與賦權三大方針持續努力，守護女性權益。

新北市長侯友宜（右3）出席北北基桃跨縣市婦女政策與實務高峰論壇。（記者林欣漢攝）

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