視察安坑輕軌影片時間對不上？侯友宜：3日搭乘與市民自然互動

侯友宜在臉書貼出視察安坑輕軌的「侯～友宜來了」影片。（翻攝侯友宜臉書）

2023/03/06 12:56

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜4日在臉書貼出「侯～友宜來了」影片，內容是他3日視察安坑輕軌的狀況，對於被外界質疑影片時間對不上，侯友宜上午接受媒體訪問時表示，他是在3日跟同仁一起搭乘安坑輕軌，用自然的方式跟市民互動，聽取市民的需求及感受，今天起是正式試營運，歡迎民眾多來搭乘利用。

侯友宜說，搭乘的市民都跟他說，安坑輕軌做得很讚，車廂內的空氣、外面的風景都令人心曠神怡，除了通勤、通學，還有二叭子植物園等景點可以參觀，當然難免有一些小狀況，今天起全日試營運，會改善這些問題。

而對於該影片裡面的日期有2日及3日，被外界質疑時間對不上，新北市府副發言人羅婉庭表示，影片剪接者為了讓畫面符合旁白說明，加入場勘時拍攝的資料畫面、補拍的特寫畫面，都是為了使觀眾更清楚所指的資訊，沒想到同仁用心剪接讓市民朋友更清楚對白所指的範疇，被有心人士故意拿來造謠。

羅婉庭說，拍攝當天， 與侯友宜互動的輕軌乘客不計其數， 難不成造謠者也想誣指這些乘客都在說謊，為在政治上打擊異己，使出這類造謠抹黑的手法，未免太拙劣， 同時令人感到遺憾。

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