被藍營點名南投立委敗選戰犯 侯友宜：選舉是一時的

對於被國民黨內點名要為南投立委補選吞敗負責，侯友宜表示，選舉是一時的，贏得選舉的人更應該積極的為國為民做事，輸了就虛心檢討，不斷調整步伐。（記者林欣漢攝）

2023/03/06 12:24

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天（6日）上午出席跨縣市婦女政策與實務高峰論壇，對於被國民黨內點名要為南投立委補選吞敗負責，侯友宜表示，選舉是一時的，贏得選舉的人更應該積極的為國為民做事，輸了就虛心檢討，不斷調整步伐，扮演不一樣的角色，也可以為國家、為人民做事，只要大家都是同心齊力為國家、為人民做事，相信中華民國、台灣就會更好。

對於國民黨主席朱立倫曾致電邀請出席選前之夜，卻被侯友宜以市政行程為由拒絕，侯友宜說，新北市是台灣的縮影，城鄉邊際很大，更需要積極的努力把自己工作角色扮演好，他的市政工作其實非常的繁忙，不管是有公開的、或是沒有公開的，幾乎全程都是滿檔，昨天禮拜天也是一樣，全心全力拚市政，把自己的角色做好，大家一起分工合作、同心齊力。

媒體詢問，有藍營立委認為黨中央應該盡快提名參選2024年總統，對此，侯友宜重申，每一個人有每一個人的角色，黨有黨的角色，他現在是新北市長的角色，角色的分工只有一個願望，大家好好認真為這一塊土地、為國家人民多做一點事，讓國家能夠快速的進步，人民能夠安定，這是他最大的心願。

媒體追問，市政行程減少，是否是暗中找專家學者惡補自己較弱的外交與國際學分，對此，侯友宜說，他的行程真的很多，公開的行程以及跟內部局處首長開會，包括第一線區政業務的推動，都把握每一分、每一秒，全力的為新北市的市政付出。

侯友宜強調，他最近跟很多里長、區長頻頻的對列管案子緊盯進度，雖然都沒有公開，但是工作快速的展開，更重要的是新北市有很多大建設，像捷運、交通、產業園區等，都全力以赴，新北市就像台灣的縮影，幅員遼闊、人口最多，新北市做大市，也要做大事，全力好好拚2030新願景工程。

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