我國漁船在釣魚台海域翻覆7人失蹤！連江艦抵達搜救

新長發88號漁船翻覆情形。（基隆區漁會提供）

2023/03/06 09:29

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市深澳籍漁船新長發88號於7日前出港，前往日本石垣島北方海域捕鎖管，昨日被人發現船體下沉，只剩船頭浮在海面上，船上台籍船長及6名印尼籍漁工目前下落不明。日本海上保安本部第11管區已派員前往搜救，我國也派遣連江艦前往救援，並於昨日晚間9時35分發現殘骸，目前仍在搜救中。

據悉，新長發88號漁船在2月27日晚間11點從基隆八斗子出發，主要是捕撈鎖管，以往約於15至20天內，返回八斗子漁港。

昨天中午12時30分（日本時間為下午1點30分），日本方面發現我國漁船於石垣島北方約150公里的釣魚台海域翻覆下沉，回報日本海上保安本部請其派員前往海面搜救，但未發現船上7名人員。

我國國家搜救中心接獲日方通報後，趕緊通報海巡署，並調派北機隊連江艦前往該海域救援。在附近作業的魚進滿6號也趕往搜救，但仍未發現失蹤人員，僅看見新長發88號船頭有30公尺長繩索，船尾有2、3顆浮球。

連江艦則於昨晚9時30分抵達現場，看見船骸露出，船頭底部未發現受損情形，有部分浮具及浮球，但未發現失蹤的船長與船員。

據了解，深澳籍新長發88號漁船船主將於上午10時20分前往漁會，進一步商討搜救狀況。

新長發88號漁船翻覆情形。（基隆區漁會提供）

新長發88號漁船翻覆情形。（基隆區漁會提供）

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