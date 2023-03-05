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    首頁　>　新北市

    校園口罩令明鬆綁 新北：特殊課程授權學校決定是否佩戴

    校園口罩令明起鬆綁，新北市配合教育部政策，室內環境實施自主佩戴口罩。（記者賴筱桐攝）

    校園口罩令明起鬆綁，新北市配合教育部政策，室內環境實施自主佩戴口罩。（記者賴筱桐攝）

    2023/03/05 15:54

    〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著武漢肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布明天起校園口罩令鬆綁，新北市政府不再強制要求學生佩戴口罩，但針對特殊場域或課程，授權各校可考量教學需求並與師生溝通取得共識後，決定是否戴口罩。

    教育局長張明文指出，3月6日起新北市配合教育部最新防疫管理指引，校園室內環境實施自主佩戴口罩措施，但校內健康中心或公共運輸工具（校車、交通車等），須依規定佩戴口罩，學校得考量教學需求，並與師生溝通取得共識後，在特殊場域或課程決定佩戴口罩措施。

    教育局說明，例如家政課常有烹煮或製作食物的學習課程，為確保飲食衛生，授權校方或老師決定該堂課是否須戴口罩；師生如有發燒、呼吸道等相關症狀，依照指揮中心規定，於室內空間或場所建議佩戴口罩。

    張明文表示，當校園出現確診個案，確診者依規定實施「5+Ｎ」的居家照護計畫，學校同步進行校安通報，同班師生及課程社團活動人員，如無症狀可正常上班、上課，並依實際使用需求，向學校領取快篩試劑，於出現症狀時篩檢，並建議戴口罩，若快篩陽性應盡速就醫，有疑慮者可請防疫假。

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