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    和海帶不是親戚 東北角小海帶正值產季

    小海帶正值產季，但它和海帶沒有親戚關係。（圖由新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    小海帶正值產季，但它和海帶沒有親戚關係。（圖由新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    2023/03/05 13:14

    〔記者林欣漢／新北報導〕東北角期間限定的小海帶正值產季，最近可看到不少海人在退潮後，頭戴斗笠、腳穿防滑鞋，在礁岩邊徒手採摘小海帶的身影，國立台灣海洋大學海洋中心助理研究員張睿昇指出，小海帶的外型如海帶縮小版，但與海帶無親戚關係，小海帶外觀呈褐色，葉片呈扁平帶狀、無分叉，富含多種人體必需的氨基酸、礦物質及維生素。

    新北市漁業及漁港事業管理處表示，東北角海域生長各式各樣的海藻，生長期短，其中，小海帶需藉由盤狀固著器來附著於礁岩上，因此經常會附著小石礫與沙子，必須剪除盤狀固著器，再用水洗淨才能料理。

    東北角富士海鮮餐廳老闆娘楊晴惠說，最能品嚐小海帶滋味的方式就是「清炒小海帶」，先在鍋中放入蒜片與蔥段爆香，再放入沖洗過的小海帶快炒，殺青後小海帶由褐色轉變為翠綠色，最後加入辣椒末配色，即可裝盤，是漁村道地的美味。

    漁業處提醒，現在是採捕小海帶時期，但為保持海洋資源，在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區，石花菜每年10月1日至隔年4月15日止，以及麒麟菜每年9月1日至隔年3月15日止都是禁採，違者可依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

    遍佈在礁岩上的小海帶。（圖由新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    遍佈在礁岩上的小海帶。（圖由新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    海女在退潮後採摘小海帶。（圖由新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    海女在退潮後採摘小海帶。（圖由新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    小海帶需藉由盤狀固著器來附著於礁岩上，因此經常會有小石礫與沙子附著，必須沖洗洗淨才能料理。（圖由新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    小海帶需藉由盤狀固著器來附著於礁岩上，因此經常會有小石礫與沙子附著，必須沖洗洗淨才能料理。（圖由新北市漁業及漁港事業管理處提供）

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