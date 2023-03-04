多次流標進度延宕 新北板橋溪北公園停車場動工

新北市板橋區溪北公園地下停車場工程歷經多次流標，已於3月動工。（記者賴筱桐攝）

2023/03/04 18:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府爭取中央前瞻計畫補助興建停車場，板橋區有3座停車場2019年獲核定，但工程招標不順、進度延宕，其中溪北公園多次流標終於標出，已於本月初動工，提供280個汽車格、50個機車格，力拚2025年3月完工。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，板橋溪北公園將興建地下2層停車場，總工程經費6.86億元，包含中央補助1.53億元、市府負擔5.33億元，規劃280個汽車格、50個機車格，3月起進場展開架設圍籬、移植樹木與整地等前置工程，接續施作主體工程。

蔡柏坤說，停車場上方的地面設施包括圓形舞台廣場、石椅座席、林蔭步道、自行車停車區、籃球場與座椅區等，營造休憩空間，工期720天，預計2025年3月完工。

新北市議員黃淑君表示，板橋溪崑地區停車空間不足，盼交通局評估增加格位的可行性；她建議舞台區加蓋，籃球場升級為天幕籃球場，方便雨天使用；此外，工區緊鄰沙崙國小，針對學童的上、放學動線，須落實交通維持計畫，施工過程可能引發噪音和揚塵問題，應研擬配套措施。

蔡柏坤表示，施工期間出入口進行交通管制，配合沙崙國小作息時間，上午7點半到8點及下午4點到4點半，不安排重型車輛機具進出工區，其餘時段設置指揮人員，管制人行道與斑馬線。另外，因設計已定案，若增加格位，全案必須重來，因此仍維持原有280個汽車格規劃。

黃淑君提到，板橋區還有2座前瞻停車場未動工，其中信義國小地下停車場2月4日首次開標，無廠商投標而流標；忠孝公園地下停車場2月9日第2次開標，有1家廠商投標，評選結果審核中，促市府加速推動。

蔡柏坤說，信義國小停車場案將檢討招標文件，並拜訪潛在廠商了解原因，調整內容後再重新上網公告。

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