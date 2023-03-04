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    首頁　>　新北市

    新北玩具銀行赴澳洲 分享回收二手玩具再利用經驗

    新北市玩具銀行主任張維庭秘書長（中）與各國演講者Erin Rhoads（澳洲，左一）、Datan PH Wong（馬來西亞，右二）、Helen Townsend（紐西蘭，右一）一起分享台灣經驗並合影。（台灣玩具圖書館協會提供）

    新北市玩具銀行主任張維庭秘書長（中）與各國演講者Erin Rhoads（澳洲，左一）、Datan PH Wong（馬來西亞，右二）、Helen Townsend（紐西蘭，右一）一起分享台灣經驗並合影。（台灣玩具圖書館協會提供）

    2023/03/04 17:10

    〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣的回收玩具竟然紅到國外去！搭上永續循環熱潮，新北市玩具銀行飛到澳洲墨爾本參與第16屆國際玩具圖書館年會，並於4日在年會中分享推動二手玩具成為全民運動的經驗，是另類參與國際活動、城市外交的台灣之光。

    台灣玩具圖書館協會19年來以民眾捐贈的二手玩具做為社會服務的媒介，努力用玩具溫暖社會各個角落，自2016年與新北市社會局合作打造玩具銀行開始，不但回收量節節上升，也積極串連民間團體，7年來總計推動5萬個家庭捐贈二手玩具，號召上萬名志工投入整理、分類、清潔，再將這些玩具資源分送給907個社區據點。

    台灣玩具圖書館協會秘書長兼新北市玩具銀行主任張維庭開心表示，沒想到這一份珍惜與分享的心意，逐年累積成獨特的台灣經驗，如今在全世界關注環境永續發展的浪潮中，很榮幸站上世界舞台，帶大家認識這場社會總動員，台灣玩具圖書館展出的「木育推廣」、「永續教育」和運用廢棄玩具碎粒製成的「露露椅」，得到國際玩具圖書館協會主席Monica Stach博士的讚許。

    台灣玩具圖書館協會理事長余良玲表示，相較於各國多數組織所進行的社區服務，台灣的玩具循環網絡在此次會議中備受矚目，因為要能夠形成全民運動，必須所有的企業及公部門夥伴通力合作，以及熱情民眾的響應。

    新北市社會局長張錦麗表示，透過私公協力、網絡合作、資源串連，新北市玩具銀行的成功經驗得與世界交流，也期許團隊汲取各國經驗，帶回台灣深耕社區。

    新北市玩具銀行赴澳洲墨爾本參加第16屆國際玩具圖書館年會。（新北市玩具銀行提供）

    新北市玩具銀行赴澳洲墨爾本參加第16屆國際玩具圖書館年會。（新北市玩具銀行提供）

    與會外國人對於台灣木育玩具的精巧仔細地觀賞把玩。（新北市玩具銀行提供）

    與會外國人對於台灣木育玩具的精巧仔細地觀賞把玩。（新北市玩具銀行提供）

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