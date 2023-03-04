2天無公開行程 侯友宜稱去了解安坑輕軌缺失、市府也發布影片

新北市長侯友宜（中）3日搭乘安坑輕軌，沿途與民眾聊天，蒐集民意。（截圖自侯友宜影片）

2023/03/04 15:06

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜連續兩天沒有公開的市政行程，引起外界好奇，他今（4）天表示，昨天到安坑輕軌了解試營運過程有哪些缺失，市府隨後也發布侯友宜搭乘輕軌蒐集民意的影片，有民眾反映不習慣按鈕開車廂門，也有民眾直讚「秒到布里斯本的感覺」，侯友宜在影片留言處表示，民眾的意見都會列入未來的調整規劃。

侯友宜今天早上到台北慈濟醫院出席社團法人新北市護理師護士公會第18屆第1次會員代表大會，會後受訪被問到前兩天沒有公開行程，可否透露去了哪裡？侯友宜表示，他每天的市政行程都很滿，只是沒有公開而已，昨天他到安坑輕軌去了解試營運過程中的一些缺失，詢問民眾對安坑輕軌的意見，此外，他也到偏鄉去區政座談，了解里長聯誼會的需求，以及局處一些重大議題的內部協調會議，種種都是為新北市政在努力。

市府隨後發布「侯~友宜來了」影片，影片中記錄侯友宜3日前往安坑輕軌，從環狀線K9十四張站上車到K4耕莘安康院區站，轉乘安坑一線公車，行經達觀社區到二叭子植物園，沿途與乘客互動、聊天，關心民眾對安坑輕軌的意見，包括不習慣按車廂開門鈕、站務資訊及告示牌清晰度、煞車頓挫感、沿線觀光景點及轉乘公車的班次等，也有民眾直讚有「秒到布里斯本」的感覺。

侯友宜也在結束行程後向捷運公司、交通局提出民眾的意見，捷運局也在影片末對問題提出回應；侯友宜期勉相關局處「好還要更好」，在正式營運前，朝民眾所期待的方向改善，提升更好的搭乘品質。

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