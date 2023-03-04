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    大冠鷲受困金山絲瓜棚網架 新北動保處救出野放

    一隻二級保育類猛禽大冠鷲，2月中旬在新北市金山區五湖里南勢湖農田絲瓜棚受困掛網（見圖），經過獸醫照顧檢視無礙後，於日前野放。（圖為新北市政府提供）

    一隻二級保育類猛禽大冠鷲，2月中旬在新北市金山區五湖里南勢湖農田絲瓜棚受困掛網（見圖），經過獸醫照顧檢視無礙後，於日前野放。（圖為新北市政府提供）

    2023/03/04 14:04

    〔記者俞肇福／新北報導〕一隻二級保育類猛禽大冠鷲，2月中旬在新北市金山區五湖里南勢湖農田絲瓜棚受困掛網，被細繩緊緊纏繞倒掛在棚上無法動彈，新北市政府動物保護防疫處成功救出脫困短暫安置後，送回金山原棲地成功野放，大冠鷲翱翔天空。

    動保處2月16日接獲鍾姓民眾通報，在金山區五湖里南勢湖農田絲瓜棚，有一隻「大鳥」被棚架上細繩緊緊纏繞，倒掛在棚上無法動彈。

    動保處獲報派員到場，確認受困鳥類為二級保育類猛禽大冠鷲，隨即小心翼翼用剪刀將細繩剪開，將大冠鷲從瓜棚取下，並清除鳥體所有纏繞細繩網後，帶回三芝動物之家安置，經駐區獸醫謝弘斌進行檢查，所幸健康無虞，僅有部份羽毛脫落，不影響飛行；動保處員工提供飲水後，當天即帶至山區原棲息地野放，讓大冠鷲回到藍天自由飛翔。

    鍾金生說，2月16日早上開車行經五湖里南勢湖農田時，發現這隻大冠鷲受困絲瓜棚，想要幫忙解開，又擔心會被大鳥尖嘴及利爪所傷，隨即打電話通報動保處協助救援。動保處接獲通報後，三芝動物之家立即派出動保員唐俊源前往處理，到達現場後確認受困鳥類為大冠鷲，觀察其活動力仍然正常，只是全身遭絲瓜棚架上細繩緊緊纏繞，無法自行脫困。

    由於大冠鷲具有尖銳鳥喙及利爪，所以必須緩慢小心，先避免過度驚嚇，再戴上防護手套後，使用剪刀去除身上所有細繩後，帶回三芝動物之家。

    獸醫謝弘斌說，大冠鷲是台灣常見中大型猛禽，為第二級保育類動物，主要以蛇、鼠類、與蜥蜴爬蟲類等為食，屬於鷹科蛇鵰屬，喜歡在森林近水邊的樹冠上築巢，身長約55至75公分，翼展約150至170公分，成鳥背面和後頸為黑褐色，胸部和腹部和翼下為淡褐色，胸腹有白色斑點，停棲時可見明顯冠羽。

    新北市動保處表示，2022年通報非犬貓受困動物案件共計2226件，民眾若發現鳥類或野生動物遭受傷害，可直撥1959動保專線或動保處通報電話（02）29596353報案，動保處24小時不打烊，負責拯救受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護。

    一隻二級保育類猛禽大冠鷲，2月中旬在新北市金山區五湖里南勢湖農田絲瓜棚受困掛網，經過獸醫照顧檢視無礙（見圖），於日前野放。（圖為新北市政府提供）

    一隻二級保育類猛禽大冠鷲，2月中旬在新北市金山區五湖里南勢湖農田絲瓜棚受困掛網，經過獸醫照顧檢視無礙（見圖），於日前野放。（圖為新北市政府提供）

    一隻二級保育類猛禽大冠鷲，2月中旬在新北市金山區五湖里南勢湖農田絲瓜棚受困掛網，經過獸醫照顧檢視無礙（見圖），於日前野放。（圖為新北市政府提供）

    一隻二級保育類猛禽大冠鷲，2月中旬在新北市金山區五湖里南勢湖農田絲瓜棚受困掛網，經過獸醫照顧檢視無礙（見圖），於日前野放。（圖為新北市政府提供）

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