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    侯友宜參加護理師公會大會感謝醫護人員奉獻 避口不談2024

    新北市長侯友宜（中）參加新北市護理師公會大會，感謝醫護人員奉獻，對2024避口不談。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中）參加新北市護理師公會大會，感謝醫護人員奉獻，對2024避口不談。（記者翁聿煌攝）

    2023/03/04 10:50

    〔記者翁聿煌／新北報導〕距離2024選舉日剩不到1年，新北市長侯友宜今天再被問到2024話題，侯友宜口風仍緊，他表示，他每天最重要是在準備新北市的2030願景，不管是交通捷運產業，或是社會福利，他都會全力衝刺，這是他當前最積極準備的工作。

    侯友宜今天前往台北慈濟醫院參加新北市護理師公會會員代表大會，感謝所有醫護人員在疫情期間犧牲奉獻，有媒體問他前兩天都沒有市政公開行程，侯友宜說，他昨天到安坑輕軌督導試營運期間的小缺失，聽取在地人士意見，同時也到偏鄉區政座談，了解里長聯誼會的需求，參與內部協調會議，行程滿檔，為新北市政在努力。

    目前傳出侯友宜鎖定2024副手有3條件，包括女性、專業與美國相關經歷，傳出符合條件的人選有國民黨立委李貴敏、智庫執行長柯志恩，侯友宜回應，他目前最重要的還是把新北市的大小事擺在第一個位子上，他相信每個人有自己不一樣的角色，大家把自己的角色扮演好，為國為民努力做事。

    對於外傳國民黨主席朱立倫已經在布局2024，並且有許多縣市議長都支持他，侯友宜說，朱立倫有朱立倫的角色，每個人努力做好自己的本份，大家分工合作，人民生活就會更好，朱立倫不但是國民黨團隊的「總教練」，他也是優秀的人才，相信大家都是一心一意為人民做事。

    對於先前副市長劉和然在與區長的會議中，要請區長做好被攻擊的準備，被視為侯友宜參選準備？侯友宜表示，因為許多區長才剛上任，還在調整步伐當中，副市長和局處長要扮演分工角色，緊釘市政大小工作，劉和然負責民政、教育，副市長朱惕之在視導安坑輕軌，副市長謝政達到九份了解觀光休閒，3個副市長角色不同，緊盯進度、面對挑戰解決問題。

    新北市長侯友宜（前中）參加新北市護理師公會大會，感謝醫護人員在疫情期間的犧牲奉獻。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（前中）參加新北市護理師公會大會，感謝醫護人員在疫情期間的犧牲奉獻。（記者翁聿煌攝）

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