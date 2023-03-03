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    安坑輕軌3/6全日營運 5接駁公車調整班次 

    配合安坑輕軌3月6日起全日營運，5接駁公車調整發車班次。（圖由新北市交通局提供）

    配合安坑輕軌3月6日起全日營運，5接駁公車調整發車班次。（圖由新北市交通局提供）

    2023/03/03 16:32

    〔記者何玉華／新北報導〕安坑輕軌6日起營運時間調整為早上6點至深夜12點，民眾持電子票證可免費搭乘至12日，新北市交通局表示，配合安坑輕軌調整為全日營運，安坑1線等5條接駁公車同步調整發車班次，並維持免費搭乘至輕軌試營運最後一天；正式營運後，接駁公車將依市區公車票價一段票收費。

     

    交通局表示，安坑輕軌自K1至K5站行經安一路，交通局協調台北客運、大都會客運、指南客運等闢駛安坑1線（二叭子植物園－台北小城）、安坑2線（黎明清境－玫瑰中國城）、安坑3線（綠野香坡－安忠路）、安坑5線（五城社區－耕莘安康院區）、安坑6線（安泰路－輕軌雙城站）等5 條接駁公車，方便接駁民眾搭乘輕軌，以提升大眾運輸服務和滿足民眾轉乘需求，同時配合安坑輕軌試營運時間，同步開放免費試乘。

     

    交通局表示，安坑輕軌將自6日起將原先試營運期間的營業時間調整為早上6點至深夜12點，仍維持免費，5條接駁公車配合同步調整為每日早上6點至深夜12點提供服務，除安坑6線平日6點30分至晚間8點、假日7點至晚間5點，採固定班次平日22班、例假日16班之外，其它路線則為平日尖峰班距15分、離峰及例假日為30分一班，共有平日90班、例假日70班。

     

    交通局指出，安坑輕軌自3月13日起正式營運，接駁公車將依市區公車票價一段票收費，可使用1280公共運輸定期票並享有公車、輕軌轉乘優惠。

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