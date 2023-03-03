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    首頁　>　新北市

    藥廠女業務偷情醫生 法官判賠30萬

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2023/03/03 16:25

    〔記者王定傳／新北報導〕王姓男子提訴指控妻子施女因身為藥廠業務員，推廣業務竟與高姓小兒科醫師發生婚外情，互訴「愛你」，因此向2人求償60萬元；施女辯稱她跟朋友都會說「愛你」，並無偷情，高男也主張，自己僅欣賞施女的工作能力，從未有踰矩行為，新北地院法官不採信，判定2人侵害王男配偶權，判決賠償30萬元，可上訴。

    王男提訴指出，施女因擔任藥商業務員推廣業務機會，結識高男進而發生婚外情，2人私下以手機通訊軟體LINE互表愛意，高男還會傳送情書給施女，此舉已侵害他的配偶權，導致他受有極大的精神痛苦，因此求償60萬元。

    施女辯稱，她對朋友都會表示「愛你」，並無逾越一般男女社交正當往來；高男則主張，自己僅欣賞施女的工作能力，從未有踰矩行為，亦無「幽會」、「發生性行為」等。

    法官認為，雖王男有寫情書給施女「每天說的都是愛。寫的也是愛。做的更是愛」，充其量為表達愛意，且被告們都否認有性行為，王男也未舉證證明「做的更是愛，」是指性交行為，因此無法證明2人確有發生性行為，但依據2人對話記錄顯示，2人互訴「愛你」、「想你」，已侵害王男配偶權，判賠30萬元，可上訴。

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