車行老闆硬要清潔隊收棄廢輪胎 遭網友譏「丟『輪』現眼」

車行老闆硬要丟廢輪胎遭清潔隊員阻止。（記者徐聖倫翻攝）

2023/03/03 16:16

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊區清潔隊行經某機車行，車行老闆欲丟棄廢輪胎，但其為「事業廢棄物」不能丟，於是遭清潔隊員阻止，豈料車行人員爆氣失控大嗆清潔隊員，事後影片被PO網，遭網友群起撻伐，Google地圖店名甚至被網友改成「擲輪胎運動訓練場」，車行老闆事後前往清潔隊道歉也無濟於事，仍平息不了網友怒火。

據悉，位在新莊區中港路的這一家機車行，老闆在2月28日下午於門口等待清潔隊員到來，待回收車到場，老闆將廢輪胎捆好要丟上車，但廢輪胎屬「事業廢棄物」清潔隊不收，雙方為此爆發口角。

車行老闆不斷稱自己「綁好了」為何不給丟，又猛問「這是誰規定的」，最後老闆狠狠地將廢輪胎丟上車，遭網友譏「丟『輪』現眼」，斥責老闆沒水準」，Google地圖的店名也被惡意改成「擲輪胎運動訓練場」。

老闆事後錄3分多鐘影片PO網道歉，並親自前往清潔隊開直播再次致歉，但仍難平網友怒火，還是不斷被網友揶揄「有開辦拋輪胎教學嗎」、「輪胎想飛高高」等語。警方則表示，網友面對類似的事建議理性看待，惡意留言或竄改店名等，都有涉及刑法毀謗之虞，希望網友們三思後行。

車行老闆遭網友群起撻伐，拍影片道歉也難平網友怒火。（記者徐聖倫翻攝）

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