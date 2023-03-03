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    雙北城市馬拉松3/5登場 新北縣民大道將交管

    「雙北城市馬拉松」將於3月5日（週日）清晨從台北市政府起跑，終點在新北市政府市民廣場；新北市交通局表示，板橋區縣民大道由華翠橋至新站路段於當天0時至12時實施單向交通管制。（圖由新北市交通局提供）

    「雙北城市馬拉松」將於3月5日（週日）清晨從台北市政府起跑，終點在新北市政府市民廣場；新北市交通局表示，板橋區縣民大道由華翠橋至新站路段於當天0時至12時實施單向交通管制。（圖由新北市交通局提供）

    2023/03/03 13:43

    〔記者何玉華／新北報導〕「雙北城市馬拉松」將於3月5日（週日）清晨從台北市政府起跑，終點在新北市政府市民廣場；新北市交通局表示，板橋區縣民大道由華翠橋至新站路段於當天0時至12時實施單向交通管制，禁止車輛通行及停放，請用路人遵循員警指揮，提早改道。

     

    「雙北城市馬拉松」將於週日登場，賽道經北市仁愛路、金山南路、新生高架、市民高架道路及雙北河濱自行車道、板橋區縣民大道至新北市政府市民廣場終點；交通局表示，縣民大道由新站路至華翠橋路段（往台北市方向）自5日凌晨0時至12時實施交通管制，禁止車輛通行，且南北向車輛也不得穿越縣民大道，請用路人改由雙十路、民生高架陸橋、新府路通行。

    此外，當日行經活動管制路段的公車，包括台北客運604、651、657、667、藍32、藍17、橘5，以及指南客運813、三重客運805、首都客運99、淡水客運963、947等，將暫不停靠縣民大道口、新民里、漢生路、漢生郵局、中山國中、華翠大橋、玉光里、民生路橋、雙玉里、雙十路口、太和路口、海山天下社區、新北市政府等13個站位，搭車的乘客請提前或延後站位上下車。 

     

    交通局表示，賽道沿線於管制時段均禁止停車及臨時停車，違停車輛將逕行移置拖吊；各重要交叉路口並由員警實施交通管制，相關車道調撥及道路封閉，將視比賽情況儘早解除。

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